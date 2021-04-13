Sinan Gümüş: 'Emre Belözoğlu ile uyanış yaşıyoruz'

Sezon Takım Maç Gol 2014-2015 Galatasaray 4 - 2015-2016 Galatasaray 15 5 2016-2017 Galatasaray 18 7 2017-2018 Galatasaray 19 3 2018-2019 Galatasaray 19 4 2019-2020 Fraport TAV Antalyaspor 10 5 2020-2021 Fenerbahçe 15 3 Toplam 100 27

Fenerbahçe'nin Gaziantep'i 3-1 mağlup ettiği müsabakada Süper Lig'de "dalya" diyen Sinan Gümüş, AA muhabirlerine açıklamada bulundu.Ligde 100. maç heyecanını yaşadığı ve bu müsabakada fileleri havalandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Sinan Gümüş, şu ifadeleri kullandı:Sarı-lacivertli takımda ilk sezonunu geçiren Sinan Gümüş, Süper Lig'de daha önce Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor formaları altında da mücadele etti.Futbolculuk kariyerine Almanya'da başlayan Sinan, doğduğu kentin takımı Pfullendorf ve Stuttgart'ın altyapısında forma giydi.2014'te Galatasaray'a transfer olan Sinan Gümüş, Süper Lig'de ilk maçına 26 Aralık 2014'te çıktı. Sinan, sarı-kırmızılı takımın Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı maçın 88. dakikasında Hamit Altıntop'un yerine oyuna dahil olarak ligde ilk kez görev aldı.Galatasaray'da 5 sezon forma giyen Sinan Gümüş, 2019'un temmuz ayında İtalya'nın yolunu tuttu. İtalya Serie A ekibi Genoa'da sadece 3 müsabakada forma giyebilen 27 yaşındaki futbolcuyu, 2019-2020 sezonunun ara transfer döneminde Fraport TAV Antalyaspor kadrosuna kattı. Kiralık olarak forma giydiği Antalyaspor'da sergilediği performansla dikkati çeken Sinan Gümüş, sezon başında ise Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.Sinan Gümüş, Süper Lig kariyerinde forma giydiği 100 karşılaşmada 27 kez fileleri havalandırdı.Ligde Galatasaray'da 75 maça çıkan Sinan, Antalyaspor'da 10, Fenerbahçe'de ise 15 karşılaşmada forma giydi.Bu kulvarda sarı-lacivertli forma altında 3 gole imza atan Sinan Gümüş, Galatasaray'da 19, Antalyaspor'da ise 5 kez fileleri havalandırdı.Süper Lig'de ilk golünü 27 Aralık 2015'te Galatasaray formasıyla Kayserispor karşısında kaydeden Sinan, sarı-kırmızılı takımda 3 lig şampiyonluğu yaşadı.Sinan Gümüş'ün Süper Lig performansı şöyle: