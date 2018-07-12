  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Obra, futbol takımına TRANSFER yapıyor!..
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Terim'den 18'lik isim için özel talep; "Alalım"
  •  
    Türkiye'de son yıllarda en çok şaşırtan transfer

Sinan, Galatasaray'ın şampiyonluk kilidini açıkladı!

Sinan Gümüş, Galatasaray'da şampiyonluk kilidini açan olayı ve sezonun en iyi golünü değerlendirdi.

Sinan, Galatasaray'ın şampiyonluk kilidini açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2018 20:53
Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla ve son dakikalarda attığı gollerle sarı-kırmızılılara adeta hayat veren Sinan Gümüş, beIN Sports'a yaptığı açıklamada şampiyonluğa olan inançlarının başladığı anı anlattı ve sezonun en iyi golünü seçti. 

Sinan, küçüklüğünde Galatasaray taraftarı olduğunu, bunun için dilekler dilediğini ifade etti ve, ''Küçükken herkesin bir hayali vardır. Benim hayalim de Galatasaray'da oynamaktı. Kağıda, Galatasaray olur ne güzel olur dedim. Allah bana 20 yaşında bunu nasip etti.'' dedi.

Genç golcü, Galatasaray'da şampiyonluk fitilini ateşleyen Gençlerbirliği maçını anlattı ve taraftarın etkisinden söz etti;

''Maç sonu soyunma odasında herkes mutsuzdu, üzülmüştü. Herkesin kafasında soru işareti vardı, devamı gelecek mi? Gelmeyecek mi? diye. Ancak, o karşılama bize enerji verdi. Herkes çok şaşırdı ve nasıl bir camiada olduğunu anladı. Herkes, ''Voav, demekki Galatasaray taraftarının farkı buymuş!'' dedi. O destek bize çok iyi geldi, kırılma anı oldu diyebilirim.'' 

''SEZONUN GOLÜ MARİANO'NUN''

Açıklamalarının devamında kendisine yöneltilen sezonun golü sorusuna ''Mariano'nun Başakşehir'e attığı goldü'' cevabını veren Sinan, ''Bence Mariano'nun Başakşehir'e attığı gol en güzel goldü. Oradaki paslaşma, sonrasında gelen gol müthişti.'' ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için