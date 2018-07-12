Sinan, Galatasaray'ın şampiyonluk kilidini açıkladı!

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla ve son dakikalarda attığı gollerle sarı-kırmızılılara adeta hayat veren Sinan Gümüş, beIN Sports'a yaptığı açıklamada şampiyonluğa olan inançlarının başladığı anı anlattı ve sezonun en iyi golünü seçti.
Sinan, küçüklüğünde Galatasaray taraftarı olduğunu, bunun için dilekler dilediğini ifade etti ve, ''Küçükken herkesin bir hayali vardır. Benim hayalim de Galatasaray'da oynamaktı. Kağıda, Galatasaray olur ne güzel olur dedim. Allah bana 20 yaşında bunu nasip etti.'' dedi.
Genç golcü, Galatasaray'da şampiyonluk fitilini ateşleyen Gençlerbirliği maçını anlattı ve taraftarın etkisinden söz etti;
''Maç sonu soyunma odasında herkes mutsuzdu, üzülmüştü. Herkesin kafasında soru işareti vardı, devamı gelecek mi? Gelmeyecek mi? diye. Ancak, o karşılama bize enerji verdi. Herkes çok şaşırdı ve nasıl bir camiada olduğunu anladı. Herkes, ''Voav, demekki Galatasaray taraftarının farkı buymuş!'' dedi. O destek bize çok iyi geldi, kırılma anı oldu diyebilirim.''
''SEZONUN GOLÜ MARİANO'NUN''
Açıklamalarının devamında kendisine yöneltilen sezonun golü sorusuna ''Mariano'nun Başakşehir'e attığı goldü'' cevabını veren Sinan, ''Bence Mariano'nun Başakşehir'e attığı gol en güzel goldü. Oradaki paslaşma, sonrasında gelen gol müthişti.'' ifadelerini kullandı.
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Sinan, küçüklüğünde Galatasaray taraftarı olduğunu, bunun için dilekler dilediğini ifade etti ve, ''Küçükken herkesin bir hayali vardır. Benim hayalim de Galatasaray'da oynamaktı. Kağıda, Galatasaray olur ne güzel olur dedim. Allah bana 20 yaşında bunu nasip etti.'' dedi.
Genç golcü, Galatasaray'da şampiyonluk fitilini ateşleyen Gençlerbirliği maçını anlattı ve taraftarın etkisinden söz etti;
''Maç sonu soyunma odasında herkes mutsuzdu, üzülmüştü. Herkesin kafasında soru işareti vardı, devamı gelecek mi? Gelmeyecek mi? diye. Ancak, o karşılama bize enerji verdi. Herkes çok şaşırdı ve nasıl bir camiada olduğunu anladı. Herkes, ''Voav, demekki Galatasaray taraftarının farkı buymuş!'' dedi. O destek bize çok iyi geldi, kırılma anı oldu diyebilirim.''
''SEZONUN GOLÜ MARİANO'NUN''
Açıklamalarının devamında kendisine yöneltilen sezonun golü sorusuna ''Mariano'nun Başakşehir'e attığı goldü'' cevabını veren Sinan, ''Bence Mariano'nun Başakşehir'e attığı gol en güzel goldü. Oradaki paslaşma, sonrasında gelen gol müthişti.'' ifadelerini kullandı.
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