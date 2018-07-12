Sinan, Galatasaray'ın şampiyonluk kilidini açıkladı!

''SEZONUN GOLÜ MARİANO'NUN''



Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla ve son dakikalarda attığı gollerle sarı-kırmızılılara adeta hayat veren, beIN Sports'a yaptığı açıklamada şampiyonluğa olan inançlarının başladığı anı anlattı ve sezonun en iyi golünü seçti.Sinan, küçüklüğünde Galatasaray taraftarı olduğunu, bunun için dilekler dilediğini ifade etti ve,dedi.Genç golcü, Galatasaray'da şampiyonluk fitilini ateşleyen Gençlerbirliği maçını anlattı ve taraftarın etkisinden söz etti;Açıklamalarının devamında kendisine yöneltilen sezonun golü sorusunacevabını veren Sinan,ifadelerini kullandı.