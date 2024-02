Sımsıcak bir futbol hikayesi: Vera Hill

92 yaşındaki Nottingham Forest taraftarı Vera Hill, 40 yılı aşkın süre boyunca kombine bilet sahibi olup maçlara gittikten sonra 2012'de görme yetisini kaybettikten sonra City Ground Stadyumu'na gitmeyi bıraktı.



Nottingham Forest taraftarlarının maç öncesi söylediği Mull of Kintyre'ı City Ground'da dinlemeyi özleyen Vera Hill, bunu kızına ve damadına söyledi. Bir gün kızı ve damadı sürpriz yaparak Vera Hill'i tekrar City Ground'a götürdü.



Vera Hill, "Kızım ve damadım bana öğleden sonra dışarı çıkacağımızı söylediler, ben de yemeğe gideceğimizi düşündüm. City Ground'a gideceğimizi hiç hayal etmemiştim. Mull of Kintyre'ı tekrar duyduğumda çok duygulandım. Tüm anıları geri getirdi. Maçı göremedim, sadece bir bulanıklık vardı ama bana bir kulaklık verdiler, böylece yorumları dinleyebildim. Kazanmamız harikaydı." dedi.



Vera, ilk kez 70'lerde rahmetli eşi John ile birlikte City Ground'a gitti. Kısa boyu nedeniyle tribünde süt kasalarının üstüne çıkarak maçları tribünden izledi. Forest'la olan aşk ilişkisi, onları evinde ve deplasmanda izlediği sonraki elli yıl boyunca devam etti. Ancak maküler dejenerasyon teşhisi konulduktan sonra, 2012 yılında sezonluk biletini yenilememe kararı aldı.



Vera, taraftarlar tarafından "City Ground, oh mist rolling in from the Trent" olarak uyarlanan Mull of Kintyre'nin maç öncesi yorumunu maçların kendisi kadar özlüyordu. Hatta kızı Debbie Caldwell'in, tezahüratları duyabilmesi için maç günleri stadyumun dışına park etmesini sağladı. Forest patronlarının da yardımıyla 61 yaşındaki Debbie, kısa bir süre önce annesinin hayalini gerçekleştirme zamanının geldiğine karar verdi.



Dört torunu, iki üvey torunu ve üç torununun torunu olan Vera'ya 31 yaşındaki torunu Reece Warner da katıldı.



Duygusal anı filme alan Debbie, "Annemi bu kadar mutlu görmek kesinlikle inanılmazdı. Tek istediği gidip Mull of Kintyre'ı tekrar dinlemekti. Birkaç bilet alabilmek umuduyla Forest'a yazdım ama böyle bir karşılama beklemiyordum." dedi.



John 2000 yılında öldükten sonra Vera oğluyla birlikte maçlara gitmeye başladı. En sevdiği oyuncu Stuart 'Psycho' Pearce - ve en sevdiği maçlar 1979 ve 1980'de Brian Clough yönetiminde kazanılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupaları...



Sezonluk biletini bıraktığından beri Vera maçları radyodan dinlediğini de açıkladı. Vera, "Yorumları dinlemekten nefret ederim. Hakem düdüğü çalınca kapatırım ve maç başlayınca tekrar açarım." dedi.



En ilginci ise Vera, tekrar City Ground'a gittiği Nottingham Forest - West Ham United maçı öncesi "2-0 kazanırız" dedi ve gerçekten 2-0 kazandılar.





