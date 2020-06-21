Simon Falette: "Üzgünüz ama pozitif kalmalıyız"

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Falette, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Simon Falette: 'Üzgünüz ama pozitif kalmalıyız'
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21 Haziran 2020 21:04
Fenerbahçe'de Simon Falette, Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Falette, "Zaaflarımız oldu, zaman zaman daha fazla adamla hücum etme fırsatı yakaladılar. Taraftarlarımız, kulübümüz için üzgünüz ama pozitif kalmalı, önümüzdeki maçları düşünmeliyiz." dedi.

Luiz Gustavo'nun performansı sorulan stoper, "Gustavo çok tecrübeli, bugün 2 gol yedik ama ileride çok top kaybediyoruz ve defansta az adamla yakalanabiliyoruz. Gustavo bir stoper olmamasına rağmen çok tecrübeli ve çok iyi oynadı." ifadelerini kullandı.



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