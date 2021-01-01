"Simmons, Gregg Popovich için oynamak istiyor" iddiası!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich'in altında oynama olasılığını değerlendirdiği iddia edildi.



Substack yazarı Marc Stein tarafından yakın zamanda yayınlandığı üzere, 25 yaşındaki oyuncu Teksas'ta oynama olasılığını memnuniyetle karşılıyor ve bu fikrin ana faktörü ise koç Popovich'ten başkası değil:



"Spurs, San Antonio'nun bir hedef yeri olarak oyunculara en çekici gelen durumun, Popovich'in varlığı olduğunu biliyor. Spurs onu almanın bir yolunu bulursa, Ben Simmons'ın Popovich için oynama fırsatını memnuniyetle karşılayacağını duydum."



Olası tartışmalara rağmen Stein, Sixers yönetiminin hala Damian Lillard'ı takas etmek için en iyi fırsatı beklemeye veya Simmons için tek seçenek takas senaryosuysa, meşru bir yıldız almak için tetiği çekmeye kararlı olduğuna dikkat çekti:



"San Antonio'nun, Simmons için takas avını bozma çabaları gayet iyi şekilde bilinse de, Philadelphia, Simmons takasında Portland'dan Damian Lillard'ı veya başka bir All-Star'ı alma niyetini sürdürüyor."



Her iki tarafın da basketbol tartışmalarının odağında olduğu dramatik bir yaz döneminden sonra, Avustralyalı yıldız ve 76ers'ın yollarını ayırabileceğine dair birçok söylenti hala süregeliyor.



