Siirtli boks antrenörü okullarda yeni yeteneklerin izini sürüyor

Siirtli şampiyon boksör Erdal Karaca, okullarda keşfettiği yeni yetenekleri müsabakalara hazırlıyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 24 yıl önce tanıştığı boksta, Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve dünya dördüncülüğü gibi çeşitli dereceler elde eden 36 yaşındaki Karaca, mesleki kariyerini 3 yıldır antrenör olarak sürdürüyor.



Karaca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde sürdürdüğü antrenörlük kariyerinde yeni yetenekleri keşfederek spora kazandırmak için okul okul geziyor.



Hedefi spora yeni yıldızlar kazandırmak olan Karaca, yetenek taramasında keşfettiği 12-20 yaş arası 7'i kız 24 çocuk ve gence eğitim veriyor.



- "Boksa yönlendirdiğimiz kızlar umut vadediyor"



Karaca, AA muhabirine, bir arkadaşının yönlendirmesiyle başladığı boks sayesinde çok sayıda ulusal ve uluslararası müsabakaya katıldığını, madalyalar kazandığını belirtti.



Tüm çabasının çocuk ve gençlere katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Karaca, "Boksa ilgim çocuk yaşlarda başladı. Televizyonda dünyaca ünlü boksörlerin maçlarını izlerdik. Oradan esinlenip boksa başladım. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dereceler aldım. 2013'te Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan (BESYO) mezun oldum. 3 yıl önce de uzun yıllar sporcu olarak çalıştığım kuruma antrenör olarak atandım." dedi.



Karaca, geçen yıl okullarda yetenek taraması yaparak spora yatkın 12-20 yaş arası 24 çocuk ve genci keşfettiğini ve onları boksa yönlendirdiğini anlatarak, bu öğrenciler arasında yetenekli olan çocuk ve gençleri "yıldız" ile "genç" takımlara aldığını aktardı.



Geçen yıl İrem Oran, Zehra Kocaman, Esma Özer, 6 ay önce de Betül Yıldız, Hayrünisa Baykara ve Ela Özer'in boks takımına seçildiğini belirten Karaca, şunları söyledi:



"İrem, Zehra ve Esma katıldığı bölgeler arası boks yarışmalarında derece yaptı. Önümüzdeki aylarda yapılacak Türkiye gençler ve yıldızlarda 6 sporcudan da madalya bekliyorum. Erkeklerde de 20 yaş altı çok yetenekli sporcularımdan derece bekliyorum. Türkiye, Avrupa ve dünya dereceleri için onlara her türlü desteği veriyorum. Son dönemde kızların spora ilgisi artıyor. Onları yeteneklerine göre branşlara yönlendiriyoruz. Kimi boksa kimisini ise basketbol veya hentbola gönderiyoruz. Boksa yönlendirdiğimiz kızlar umut vadediyor. Aynı zamanda milli sporcu olup, üniversiteye de girmek istiyorlar."



- Sporcu Zehra Kocaman: "Ülkemi temsil etmek istiyorum"



Karaca'nın antrenörlüğünde çalışmalarını gerçekleştiren sporculardan Zehra Kocaman, boksta hedefinin önce Türkiye, sonrasında ise Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirtti.



Bunun için sıkı bir hazırlık yürüttüğünü ifade eden Kocaman, "Hobi olarak başladığım spora bugün daha profesyonel bakıyorum. Adım adım hedefime ilerlemek istiyorum. Hem şehrimi hem de ülkemi temsil etmek ve Türk bayrağını dünyada dalgalandırmak istiyorum. Okul çıkışlarında buraya gelip kum torbalarıyla çalışıyoruz. Arkadaşlarımla karşılıklı ringe çıkıyoruz. 'Boks ile ilgileniyorum' dediğimde çevrem şaşırıyor ve seviniyor. Bu tarz savunma sporlarına kızlar ilgi duymalıdır." diye konuştu.



- İrem Oran: "İyi bir boksör olmak istiyorum"



İrem Oran da geçen yıl arkadaşı Zehra ile başladığı boksta antrenörleri Erdal Karaca sayesinde müsabakalara hazırlanmaya başladıklarını belirterek, Türkiye ve Avrupa dereceleri peşinde olduğunu ifade etti.



"İyi bir boksör olmak istiyorum." diyen Oran, Türk kadın güreşçi Evin Demirhan Yavuz'un Siirtli kızlara çok iyi bir rol model olduğunu aktardı.



Oran, Evin Demirhan Yavuz gibi başarıyı yakalamak istediğini anlatarak, bunun için çok çabaladığını söyledi.



Sporculardan Esma Özer de küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu boks branşını aynı zamanda savunma sporu olduğu için de sevdiğini dile getirdi.



"Boksörüm" dediğinde bunu ilginç bulanların olduğuna dikkati çeken Özer, "Kızlar mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmeli. Ailemin desteklemesi, yanımda olması bana güç veriyor. Önümde üniversite sınavları var. Milli sporcu olup, üniversitede okumak istiyorum. İnşallah bunu sporla başaracağım. Türkiye ve Avrupa birinciliği hedefime ulaşmak için de çok çaba gösteriyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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