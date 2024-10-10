Sıfır maliyetli altın oyuncular

Transfer döneminde herhangi bir takıma imza atmayan oyuncular, ocak ayında kulüplerin ilgisini çekebilir. Sıfır maliyetle altın değerinde oyuncular.



Tapusunu elinde bulunduran yıldız oyuncular, ocak ayında önemli kulüplerin listesinde olabilir. Şimdiden bazı isimler görüşmeler yapıyor. Bu isimler arasında Türkiye'de de forma giymiş futbolcular var. Bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan Loris Karius, 1 Temmuz'da ayrıldığı Newcastle United'dan sonra bir kulüple anlaşma sağlamadı. 2018'de 12 milyon euro piyasa değerine sahip olan Karius, şu anda 1 milyon euro olarak gösteriliyor.



TÜRK DEVLERİNİ REDDETMİŞTİ



Geçen sezon ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak gelen Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier de Tottenham'dan ayrıldıktan sonra boşta kaldı. Fildişi Sahilli yıldız oyuncu, 2018'de 20 milyon euro değere sahipti. Şu anda ise boşta ve 3.70 milyon euro değerinde. Real Madrid'in efsane ismi Sergio Ramos ise Sevilla macerasının sonrasında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi kabul etmemişti. 2018'de 50 milyon euro olarak gösterilen İspanyol stoper, şimdilerde 2.50 milyon euro değerinde. Son olarak Beşiktaş forması giyen Daniel Amartey de yeni bir takıma gidemedi.



EVERTON'DA KENDİNİ BULAMADI



Siyah-Beyazlılar'da büyük umutlarla performans göstermesi beklenen İngiliz orta saha Dele Alli de sonrasında Everton'da forma giydi. İngiliz ekibinde de yetersiz görülen yıldız oyuncu, boşta kaldı. 2018 yılında Tottenham Hotspur formasıyla 100 milyon euro değerine ulaşan Dele, şu anda 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Türkiye'de forma giymiş olan diğer isimler ise şöyle; Filip Benkovic ve Maxi Gomez (Trabzonspor), Mario Balotelli (Adana Demirspor), Simon Kjaer (Fenerbahçe).



