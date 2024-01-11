Siakam max kontrat istiyor, Kings'i uzun vadede "uygun" görmüyor

Toronto Raptors forveti Pascal Siakam'ın bu yaz serbest oyuncu döneminde maksimum kontrat istediği ve Sacramento Kings'i uzun vadede kendisine uygun görmediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Siakam max kontrat istiyor, Kings'i uzun vadede 'uygun' görmüyor
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11 Ocak 2024 12:22
Toronto Raptors forveti Pascal Siakam'ın bu yaz serbest oyuncu döneminde maksimum kontrat istediği ve Sacramento Kings'i uzun vadede kendisine uygun görmediği iddia edildi.

The Athletic'ten Sam Amick, Siakam'ın maksimum anlaşma arzusunun, Şubat ayındaki son takas gününden sonra Toronto'da kalıp kalmayacağına veya başka bir takıma gidip gitmeyeceğine bakılmaksızın kesin olduğunu bildirdi.

Amick ayrıca, Siakam'ın Kings'i "uzun vadeli bir uyum" olarak görmediğini de sözlerine ekledi.

HoopsHype'tan Michael Scotto, Kings ve Raptors'ın, görüşmeleri sona ermeden önce "kısa bir süreliğine" anlaşmalarına ramak kalmış olduğunu bildirdi. Sacramento'nun Toronto'ya Harrison Barnes, Kevin Huerter, Davion Mitchell ve bir ilk tur draft hakkı teklif ettiği söylendi.

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