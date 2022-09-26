Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları tamamlandı

Erzurum'da, 2022-2023 sezonunun ilk yarışması olan Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2022 01:53
Erzurum'da, 2022-2023 sezonunun ilk yarışması olan Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları tamamlandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Palandöken ilçesi 2000'lik buz pateni pistinde düzenlenen yarışlara Erzurum, Kocaeli ve Ankara'dan 14 kulüpten 68 sporcu katıldı.

Organizasyonda, alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar:

1- Damla Akan

2- Suğdenaz Berrin Akan

3- Demet Bayılmaz

 

Erkekler:

1- Furkan Akar

2- Metehan Atan

3- Ömer Faruk Saylar

 

Junior C kategorisi

Kadınlar:

1- Derya Karadağ

2- Nisa Nur Fidan

3- Sude Naz Kahraman

 

Erkekler:

1- Mehmet Talha Yıldız

2- Mertcan Taygar

3- Doğukan Erdoğan

 

Junior D kategorisi

Kadınlar:

1- Defne Çiğdem

2- Aylin Mumcu

3- Efsa Polat

 

Erkekler:

1- Yusuf Miraç Uludağ

2- İlyas Karadağ

3-Emir Kaner Aydın

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ