Shaq: "Steph Curry'den nefret ederdim!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin oyunu nasıl "alt üst ettiğini" açıkladı.



Matt Barnes ve Stephen Jackson ile "All the Smoke" podcast'inde yaptığı röportajda Shaq, Steph'in basketbolu, gelecekteki Draft seçimlerini ve sporu takip etme şeklini etkileyerek nasıl değiştirdiğini anlattı:



"Steph Curry oyunu alt üst ediyor. Bir sürü küçük çocuğun top sürerek yarı sahadan şutlar denediğini görüp duruyorum. Ligde yaptıklarıyla onlara bir şans vermiş oldu. Her şey bu adamları izlemek ve onlardan bir şeyler öğrenmekle ilgili. Steph, kısa oyuncular söz konusu olduğunda, muhtemelen en etkili oyuncu, değil mi? Çünkü bir sürü küçük çocuğun ve küçük guardın, benim bile yapamadığım şeyleri yaptıklarını görüyorum ve bu da güzel bir şey."



"CURRY'DEN NEFRET EDERDİM!"



Shaq daha sonra, kariyerinin ilk dönemlerinde Curry'nin büyük bir hayranı olmadığını da itiraf etti:



"Kariyerinin başlarında ondan nefret ederdim. Ama yanıldığımı kanıtladı, bu yüzden şimdi favori oyuncum. Yanıldığımın gösterilmesini sevmem. Bu yüzden bu küçük çocuklara mesajım şudur; bir şey söylediğimde, hatalı olduğumu kanıtlayın."



Bu sezon maç başına %42.7 isabetle 5.2 üçlük isabet bularak kariyerinin bu alanda zirvesine ulaşan Curry'nin 31.3 sayı ortalaması, MVP sezonlarından daha iyi bir konumda.