Shaq, NBA hayranlarından gördüğü tepkilere yanıt verdi!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, NBA oyuncularına yönelik yakın zamanda yaptığı eleştiriler için gördüğü tepkilere yanıt verdi.



Shaq, Houston Rockets süperstarı James Harden ve Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell gibi mevcut oyuncuları eleştirdikten sonra, sosyal medyada birçok basketbolseverin tepkisiyle karşılaşmıştı.



Shaq bu gördüğü tepkiden sonra Instagram'da, eskiden beraber oynadığı Penny Hardaway, Kobe Bryant, Dwyane Wade, Steve Nash ve LeBron James gibi oyuncularla fotoğraflarının bulunduğu bir paylaşım yaptı.



Efsane oyuncu, paylaşımının açıklama kısmına ise şunları yazdı:



"Guard pozisyonunda büyük oyuncular böyle olurlar. Ben en iyileriyle beraber oynadım. En iyinin neye benzediğini iyi bildiğimi ve bunları söyleyebilmek için gerekli olan G14 sınıfında yer aldığımı biliyorsunuz."



"BENİ GOOGLE'DA ARATIN!"



"G14 sınıfı" şeklinde bahsettiği tanımla, şampiyonluk kazanmış olan oyunculara atıfta bulunan Shaq, ayrıca Instagram'da "winshares" isimli hesabın bir paylaşımına yorum yaparak, duruşunu savunmaya şöyle devam etti:



"Ben nefret göstermek için fazla iyi bir oyuncuyum. Ne dediğimi iyi dinleyin. Hassas olmayın, beni Google'da aratın. Büyüklüğün ne olduğunu iyi bilirim. LeBron ve Steph Curry dışında benim yaptığımı yapan kimse yok. G14 sınıfında olduğum için istediğimi söyleyebilirim. Şimdiye kadarki en iyi oyuncularla hem beraber hem de onlara karşı oynadım. Yani kapa çeneni, WINSHARES. Ben mi nefret gösteriyor muşum? Komik cidden. Beni araştırsanız iyi olur."



