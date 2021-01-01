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Shaq: "Annem beni uyardı, artık gençlerin üzerine gitmeyeceğim"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, annesinin kendisini uyarması sonrası genç oyunculara karşı tavrını değiştirmeye karar verdiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, annesinin kendisini uyarması sonrası genç oyunculara karşı tavrını değiştirmeye karar verdiğini açıkladı.

O'Neal sezona agresif bir başlangıç yapmış ve bazı genç yıldızlara karşı oldukça acımasız yaklaşımlarda bulunmuştu.

Başlangıçta aldığı 200+ milyon dolarlık kontrat dolayısıyla Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert hakkında ağır eleştirilerde bulunan Shaq, ardından takım arkadaşı Donovan Mitchell'ın da 'sonraki seviyeye yükselecek yeteneğe sahip olmayan' bir oyuncu olduğunu iddia etmişti.

Shaq'ın saldırgan ifadeleri, genel olarak oyuncuların pek hoşuna gitmemişti ve efsane isim, 'Inside the NBA' programında artık bu durumu değiştirerek yeni bir yaklaşım benimseyeceğini söyledi:

"Annem dün gece beni kenara çekti ve 'Bebeğim, şu gençlerin üzerine gitme artık' dedi. Bu yüzden artık bu herifler hakkında konuşurken benden yeni bir yaklaşım göreceksiniz."


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