Shamar Nicholson için Fenerbahçe açıklaması

Spartak Moskova'da forma giyen Shamar Nicholson'ın menajeri Kewin Cowen, Fenerbahçe'nin oyuncusuyla ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Shamar Nicholson için Fenerbahçe açıklaması
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13 Temmuz 2022 18:38
Spartak Moskova'da forma giyen Shamar Nicholson için Fenerbahçe açıklaması geldi.

Jamaikalı futbolcunun menajeri Kewin Cowen, sarı-lacivertlilerin oyuncusuyla ilgilendiği yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi ve haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Cowen, "Bunlar doğru değil. Fenerbahçe, Shamar ile ilgilenmiyor. Kulüpten kimse benimle iletişime geçmedi." ifadelerini kullandı.

Hücum hattının en ucunda forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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