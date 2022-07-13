Spartak Moskova'da forma giyen Shamar Nicholson için Fenerbahçe açıklaması geldi.



Jamaikalı futbolcunun menajeri Kewin Cowen, sarı-lacivertlilerin oyuncusuyla ilgilendiği yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi ve haberlerin doğru olmadığını söyledi.



Cowen, "Bunlar doğru değil. Fenerbahçe, Shamar ile ilgilenmiyor. Kulüpten kimse benimle iletişime geçmedi." ifadelerini kullandı.



Hücum hattının en ucunda forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.





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