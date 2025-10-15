16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Shakhtar Donetsk, Rusya 2. Ligi'nde yer alacak

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, gelecek sezondan itibaren Rusya 2. Ligi'nde yer alacak.

calendar 15 Ekim 2025 16:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Shakhtar Donetsk, Rusya 2. Ligi'nde yer alacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Ukrayna futbolunun köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk, şaşırtıcı bir kararla gelecek sezon Rusya 2. Ligi'nde mücadele edecek.
 
Sport Baza'nın haberine göre teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı kulüp, bu doğrultuda lisans ve başvuru işlemlerini tamamlayarak Rusya Futbol Federasyonu'ndan onay aldı.
 
Shakhtar'ın, Rusya 2. Ligi Lig B Grubu 1. Grup'ta yer alacağı ve iç saha maçlarını Kırım'da oynayacağı açıklandı. Bu karar futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, kulüp Rusya Kupası'na ise katılmayacak.
 
FIFA ve UEFA'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar göz önünde bulundurularak alınan bu karar doğrultusunda Shakhtar, Avrupa futbol organizasyonlarından men edilmemek adına kupada yer almayacak.
 
Shakhtar Donetsk'in bu adımı, hem spor dünyasında hem de siyasi düzlemde tartışma yaratması beklenen bir gelişme olarak yorumlanıyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.