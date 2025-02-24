Shai 37-8-8 yaptı, lider OKC ile Minnesota'da kazandı!

Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 37 sayı kaydettiği karşılaşmada Minnesota Timberwolves'u 130-123 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Shai 37-8-8 yaptı, lider OKC ile Minnesota'da kazandı!
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24 Şubat 2025 09:33
Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 37 sayı kaydettiği karşılaşmada Minnesota Timberwolves'u 130-123 mağlup etti.

Shai ayrıca 8 ribaund, 8 asist, 3 top çalma ve 3 blok kaydederken, Chet Holmgren 19 sayıyla, Jalen Williams 18 sayı ve 9 asistle, Aaron Wiggins ise 15 sayıyla maçı tamamladı.

Wolves cephesinde Anthony Edwards 29 sayı ve 10 ribaund kaydederken, Naz Reid 22 sayı ve 11 ribaundla, Nickeil Alexander-Walker ise 18 sayıyla oynadı.

Takımlar bu gece Oklahoma City'de tekrar oynayacak.

Gecenin diğer sonuçları:

Knicks 105-118 Celtics
Mavericks 102-126 Warriors
Clippers 111-129 Pacers
Pistons 148-143 Hawks
Wizards 90-110 Magic
Suns 109-127 Raptors
Heat 113-120 Bucks
Spurs 96-114 Pelicans
Grizzlies 123-129 Cavaliers 


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