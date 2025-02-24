Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 37 sayı kaydettiği karşılaşmada Minnesota Timberwolves'u 130-123 mağlup etti.



Shai ayrıca 8 ribaund, 8 asist, 3 top çalma ve 3 blok kaydederken, Chet Holmgren 19 sayıyla, Jalen Williams 18 sayı ve 9 asistle, Aaron Wiggins ise 15 sayıyla maçı tamamladı.



Wolves cephesinde Anthony Edwards 29 sayı ve 10 ribaund kaydederken, Naz Reid 22 sayı ve 11 ribaundla, Nickeil Alexander-Walker ise 18 sayıyla oynadı.



Takımlar bu gece Oklahoma City'de tekrar oynayacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Knicks 105-118 Celtics

Mavericks 102-126 Warriors

Clippers 111-129 Pacers

Pistons 148-143 Hawks

Wizards 90-110 Magic

Suns 109-127 Raptors

Heat 113-120 Bucks

Spurs 96-114 Pelicans

Grizzlies 123-129 Cavaliers



