Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 37 sayı kaydettiği karşılaşmada Minnesota Timberwolves'u 130-123 mağlup etti.
Shai ayrıca 8 ribaund, 8 asist, 3 top çalma ve 3 blok kaydederken, Chet Holmgren 19 sayıyla, Jalen Williams 18 sayı ve 9 asistle, Aaron Wiggins ise 15 sayıyla maçı tamamladı.
Wolves cephesinde Anthony Edwards 29 sayı ve 10 ribaund kaydederken, Naz Reid 22 sayı ve 11 ribaundla, Nickeil Alexander-Walker ise 18 sayıyla oynadı.
Takımlar bu gece Oklahoma City'de tekrar oynayacak.
Gecenin diğer sonuçları:
Knicks 105-118 Celtics
Mavericks 102-126 Warriors
Clippers 111-129 Pacers
Pistons 148-143 Hawks
Wizards 90-110 Magic
Suns 109-127 Raptors
Heat 113-120 Bucks
Spurs 96-114 Pelicans
Grizzlies 123-129 Cavaliers
Shai ayrıca 8 ribaund, 8 asist, 3 top çalma ve 3 blok kaydederken, Chet Holmgren 19 sayıyla, Jalen Williams 18 sayı ve 9 asistle, Aaron Wiggins ise 15 sayıyla maçı tamamladı.
Wolves cephesinde Anthony Edwards 29 sayı ve 10 ribaund kaydederken, Naz Reid 22 sayı ve 11 ribaundla, Nickeil Alexander-Walker ise 18 sayıyla oynadı.
Takımlar bu gece Oklahoma City'de tekrar oynayacak.
Gecenin diğer sonuçları:
Knicks 105-118 Celtics
Mavericks 102-126 Warriors
Clippers 111-129 Pacers
Pistons 148-143 Hawks
Wizards 90-110 Magic
Suns 109-127 Raptors
Heat 113-120 Bucks
Spurs 96-114 Pelicans
Grizzlies 123-129 Cavaliers
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