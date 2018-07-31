Seydou Doumbia'dan Bursaspor'a kötü haber!

Sporting Lizbon tarafından satış listesine konan ve Bursaspor'un teklif sunduğu Seydou Doumbia'nın Suudi Arabistan kulübü Al Qadisiya'ya transfer olacağı öne sürüldü.O Jogo'da yer alan haberde; Doumbia için Al Qadisiya'nın yıllık 2.5 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtilirken, Fildişili oyuncunun da diğer teklifleri pas geçerek bu teklifi kabul ettiği yazıldı. Sporting'in de 1 yıllık kiralama ücreti olarak cüzi bir miktar alacağı bilgisi verildi.Transferin önümüzdeki günlerde resmileşeceği notu düşüldü.Geçen sezon Fenerbahçe tarafından istenmesine rağmen Roma'dan 3 milyon Euro bonservis ücretiyle Sporting Lizbon'a gitmeyi tercih eden Seydou Doumbia, geçen sezon oynadığı 14 lig maçında gol atamadı.