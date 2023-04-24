Sevilla, uzatmalarda Villarreal'i devirdi

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Jose Mendilibar'ın ekibi Sevilla ile Quique Setien'in ekibi Villarreal karşı karşıya geldi.



Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sevilla 2-1 kazanırken goller; 34. dakikada Rafa Mir ve 90+4'te Youssef En-Nesyri'den geldi. Konuk ekip Villarreal'in tek golü ise 55. dakikada Pau Torres'ten geldi.



Bu sonuçla birlikte ligdeki son 4 maçında 3 galibiyet alan Sevilla puanını 38'e yükseltirken Villarreal 47 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sevilla deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk olurken Villarreal evinde Espanyol'u konuk edecek.





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