Sevilla, uzatmalarda Villarreal'i devirdi

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Jose Mendilibar'ın ekibi Sevilla ile Quique Setien'in ekibi Villarreal karşı karşıya geldi.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sevilla 2-1 kazanırken goller; 34. dakikada Rafa Mir ve 90+4'te Youssef En-Nesyri'den geldi. Konuk ekip Villarreal'in tek golü ise 55. dakikada Pau Torres'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki son 4 maçında 3 galibiyet alan Sevilla puanını 38'e yükseltirken Villarreal 47 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sevilla deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk olurken Villarreal evinde Espanyol'u konuk edecek.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sevilla 2-1 kazanırken goller; 34. dakikada Rafa Mir ve 90+4'te Youssef En-Nesyri'den geldi. Konuk ekip Villarreal'in tek golü ise 55. dakikada Pau Torres'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki son 4 maçında 3 galibiyet alan Sevilla puanını 38'e yükseltirken Villarreal 47 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sevilla deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk olurken Villarreal evinde Espanyol'u konuk edecek.
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