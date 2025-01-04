Sevilla, transferi 3 milyon euroya bitirdi!

Augsburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ruben Vargas'ın yeni takımı belli oluyor.



Relevo'da yer alan habere göre; Sevilla, Augsburg'tan Ruben Vargas'ı kadrosuna katmaya yakın.



İspanyol ekibi, oyuncu için 3 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.



2029 YILINA KADAR SÖZLEŞME



26 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalanacak.



Sevilla'nın başarılı oyuncunun transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.



Augsburg'ta bu sezon 10 maça çıkan Vargas, 1 gol attı. İsviçreli oyuncu, 10 maçta sadece 369 dakika süre alabildi.



