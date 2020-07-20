Sevilla kazandı, Valencia'yı Avrupa dışına itti!

İspanya La Liga'da 38. hafta karşılaşmasında Sevilla, Valencia'yı konuk etti.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sevilla'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sevilla, bu sonuçla birlikte sezonu 4. sırada tamamlarken, Valencia Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanamadı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 55. dakikada Reguilon kaydetti.
Sevilla, bu sonuçla puanını 70'e yükseltti ve 4. sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazandı. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Valencia ise 10. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılım hakkını kaybetti.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sevilla'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sevilla, bu sonuçla birlikte sezonu 4. sırada tamamlarken, Valencia Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanamadı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 55. dakikada Reguilon kaydetti.
Sevilla, bu sonuçla puanını 70'e yükseltti ve 4. sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazandı. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Valencia ise 10. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılım hakkını kaybetti.