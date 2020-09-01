Sevilla, Ivan Rakitic'i resmen açıkladı!

İspanya La Liga takımlarından Sevilla, flaş transferi resmen açıkladı.
Son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu, Barcelona'dan eski futbolcusu Ivan Rakitic'i 1,5 milyon euro bonservis + 9 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattı.
Sevilla, Hırvat orta saha oyuncusu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.
2011 - 2014 yılları arasında Sevilla'da top koşturan Rakitic, 6 yıl sonra geri dönmüş oldu.
Son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu, Barcelona'dan eski futbolcusu Ivan Rakitic'i 1,5 milyon euro bonservis + 9 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattı.
Sevilla, Hırvat orta saha oyuncusu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.
2011 - 2014 yılları arasında Sevilla'da top koşturan Rakitic, 6 yıl sonra geri dönmüş oldu.