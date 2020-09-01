Sevilla, Ivan Rakitic'i resmen açıkladı!

İspanya La Liga ekibi Sevilla, Barcelona'dan Ivan Rakitic'i transfer etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sevilla, Ivan Rakitic'i resmen açıkladı!
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01 Eylül 2020 15:47
İspanya La Liga takımlarından Sevilla, flaş transferi resmen açıkladı.

Son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu, Barcelona'dan eski futbolcusu Ivan Rakitic'i 1,5 milyon euro bonservis + 9 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattı.

Sevilla, Hırvat orta saha oyuncusu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

2011 - 2014 yılları arasında Sevilla'da top koşturan Rakitic, 6 yıl sonra geri dönmüş oldu.



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