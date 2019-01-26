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Sevilla, galibiyet hasretine 5 golle son verdi

Sevilla, La Liga'nın 21. haftasında Levante'yi 5-0 gibi farklı bir skorla yendi ve 4 maçlık galiibyet hasretine son verdi.

Kaynak: Sporx.com
Sevilla, galibiyet hasretine 5 golle son verdi
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26 Ocak 2019 16:58
La Liga'nın 21. haftasında Sevilla taraftarı önünde Levante'yi konuk etti. Sevilla, 90 dakika sonunda Levante'yi 5-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyetin ardından Sevilla La Liga'da puanını 36'ya çıkarırken, levante 26 puanda kaldı.

Sevilla'ya rakibi karşısında galbiiyeti getiren golleri 48. dakikada Wissam Ben Yedder, 60. dakikada Andre Silva, 71. dakikada Franco Vazquez, 80. dakikada penaltıdan Pablo Sarabia ve 90. dakikada Quincy Promes kaydetti.

Sevilla ligde bir sonraki hafta deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacak. Levante ise bir sonraki maçında sahasında Getafe'yi konuk edecek.



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