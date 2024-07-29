Sevilla'da En-Nesyri yerine Iheanacho!

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, forvet hattını Kelechi Iheanacho ile güçlendirmeye hazırlanıyor.



Sevilla, Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri'nin ardından Iheanacho ile sözlü anlaşma sağladı.



SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK



Sky'da yer alan habere göre, Sevilla ile anlaşan Iheanacho, sağlık kontrollerinden geçmek üzere salı günü İspanya'ya gidecek.



SEZON PERFORMANSI



Sevilla'nın Nijeryalı golcünün transferinin kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.



Leicester City ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan Iheanacho, geçen sezon İngiliz ekibinde çıktığı 26 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı.





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