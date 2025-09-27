27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
16:00
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
15:00
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
1-019'
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
16:30
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
16:30
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
16:30
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
16:30
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
16:00
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Sessiz Ejderhalar, engelleri aşmak için kürek çekiyor

Eskişehir'de kurulan "Sessiz Ejderhalar Dragon Bot Kadın Kürek Takımı", spor aracılığıyla engellerin aşılabileceğini göstermek ve toplumsal farkındalık oluşturmak için geçen hafta İstanbul'da ilk yarışmasına katıldı.

27 Eylül 2025 13:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sessiz Ejderhalar, engelleri aşmak için kürek çekiyor
Eskişehir'de işitme engelli kadınlardan oluşan "Sessiz Ejderhalar Dragon Bot Kadın Kürek Takımı", spor aracılığıyla engellerin aşılabileceğini kanıtlamayı hedefliyor.

Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü ve İşitme Engelliler Birliktelik Derneği iş birliğiyle kurulan takım, engelli bireylerin spor aracılığıyla engelleri aşabileceğini göstermek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarına başladı.

Türkiye'nin ilk işitme engelli kadın dragon bot takımı olarak tarihe geçen "Sessiz Ejderhalar", İstanbul Maltepe'de 20-21 Eylül'de düzenlenen Dragon Festivali'ne temizlik sopalarını kürek olarak kullanarak hazırlandı.


Su üzerinde daha önce antrenman yapma imkanı bulamayan ekip, katıldıkları ilk yarışta 45 takım arasında ilk kez kürek çekti.

Takımın koordinatörü ve mentörü Özlem Kanat Örneksoy, AA muhabirine, dragon bot sporuyla tanıştırdığı ekibe ritim koçluğu yaptığını söyledi.

Kadınların toplumdaki yerini güçlendirmeyi ve işitme engelliler konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Örneksoy, "Ekip, inanılmaz motive. İlk yarışma için hemen hazırlandılar. 20-21 Eylül'de gerçekleşen Dragon Bot Festivali'nde yerimizi aldık. Bizimle birlikte 45 takım yer aldı." diye konuştu.

Örneksoy, yarışmaya evlerde bulunan temizlik sopalarıyla hazırlandıklarını kaydetti.

Azim ve cesaretle yarışmaya katılmaya karar verdiklerine değinen Örneksoy, "Eskişehir şartları ne yazık ki suya inmemize pek elvermiyor ama bu bizim için bir engel değil ve devam ettik." dedi.

- "Kadının gücü, sessizliği ve denizleri aştı"

Özlem Kanat Örneksoy, farklı illerde düzenlenen dragon yarışlarına katılmayı sürdüreceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kadının gücü, sessizliği ve denizleri aştı. Hayatı paylaşmak için engel olduğunu düşünmüyoruz. Birçok farklı ildeki dragon yarışlarına katılarak işitme engellilerle ilgili farkındalık oluşturacağız. Kadının toplumdaki yerini güçlendireceğiz ve spordaki temsilini artırmak için küreğimiz olmasa da temizlik sopalarımızla her zaman ileri kürek çekeceğiz."

Takım kaptanı 43 yaşındaki Hatice Taşdemir ise işitme engelli bir kadın olarak ilk defa dragon bot deneyimi yaşadığını kaydetti.

Festivalde heyecanlandığını anlatan Taşdemir, "Suya hiç inmeden hazırlandık. Orada ilk kez suda kürek çektik. Davulun sesini vücudumuzda hissederek ritim tuttuk. Birinci olmak değil, farkındalık oluşturmak ve gücümüzü göstermek önemliydi." ifadelerini kullandı.

Takım üyelerinden Bilge Sinem İbiş, arkadaşlarıyla kadın dayanışmasını ve gücünü temsil ettikleri için gurur duyduğunu vurguladı.

Takımda yer alan mühendis İlayka Adıgüzel de yarışa kısa sürede hazırlandıklarını anlatarak, "Böylece engelli ve kadın olmanın sınır koyamayacağını gösterdik. Gelecek nesillere örnek olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
