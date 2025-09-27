Sessiz Ejderhalar, engelleri aşmak için kürek çekiyor

Eskişehir'de işitme engelli kadınlardan oluşan "Sessiz Ejderhalar Dragon Bot Kadın Kürek Takımı", spor aracılığıyla engellerin aşılabileceğini kanıtlamayı hedefliyor.Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü ve İşitme Engelliler Birliktelik Derneği iş birliğiyle kurulan takım, engelli bireylerin spor aracılığıyla engelleri aşabileceğini göstermek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarına başladı.Türkiye'nin ilk işitme engelli kadın dragon bot takımı olarak tarihe geçen "Sessiz Ejderhalar", İstanbul Maltepe'de 20-21 Eylül'de düzenlenen Dragon Festivali'ne temizlik sopalarını kürek olarak kullanarak hazırlandı.Su üzerinde daha önce antrenman yapma imkanı bulamayan ekip, katıldıkları ilk yarışta 45 takım arasında ilk kez kürek çekti.Takımın koordinatörü ve mentörü Özlem Kanat Örneksoy, AA muhabirine, dragon bot sporuyla tanıştırdığı ekibe ritim koçluğu yaptığını söyledi.Kadınların toplumdaki yerini güçlendirmeyi ve işitme engelliler konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Örneksoy,diye konuştu.Örneksoy, yarışmaya evlerde bulunan temizlik sopalarıyla hazırlandıklarını kaydetti.Azim ve cesaretle yarışmaya katılmaya karar verdiklerine değinen Örneksoy,dedi.Özlem Kanat Örneksoy, farklı illerde düzenlenen dragon yarışlarına katılmayı sürdüreceklerini belirterek, şunları söyledi:Takım kaptanı 43 yaşındaki Hatice Taşdemir ise işitme engelli bir kadın olarak ilk defa dragon bot deneyimi yaşadığını kaydetti.Festivalde heyecanlandığını anlatan Taşdemir, "Suya hiç inmeden hazırlandık. Orada ilk kez suda kürek çektik. Davulun sesini vücudumuzda hissederek ritim tuttuk. Birinci olmak değil, farkındalık oluşturmak ve gücümüzü göstermek önemliydi." ifadelerini kullandı.Takım üyelerinden Bilge Sinem İbiş, arkadaşlarıyla kadın dayanışmasını ve gücünü temsil ettikleri için gurur duyduğunu vurguladı.Takımda yer alan mühendis İlayka Adıgüzel de yarışa kısa sürede hazırlandıklarını anlatarak,değerlendirmesinde bulundu.