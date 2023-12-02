Servet Yardımcı: "Bizim çocuklar ciddiye alacaktır"

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, EURO2024 kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Servet Yardımcı: 'Bizim çocuklar ciddiye alacaktır'
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02 Aralık 2023 22:03
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, EURO2024 kura çekimi sonrası konuştu.

Servet Yardımcı yaptığı açıklamada, "Kura hayırlı olsun. Şampiyonanın kuraları ilk çekildiği zaman bundan iyisi can sağlığı demiştim ve grubu birinci bitirdik. Şimdi de bundan iyisi can sağlığı diyorum. Adım adım gideceğiz. Tanıdığımız rakipler, bu sefer inşallah yeneriz. Çekler bildiğimiz rakip. Yunanistan, Kazakistan, Gürcistan ve Lüksemburg, onların da gelmesi iyi oldu. Hayırlı olsun, adım adım gidiyoruz." dedi.

Yardımcı ayrıca, "Bizim çocuklara güvenimiz tam. Milli takımımızı ciddiye alacaktır" ifadelerini kullandı.

 

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