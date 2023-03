Servet Çetin'den Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı!

Süper Lig'de daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Sivasspor, Eskişehirspor'da forma giyen milli futbolcu ve şimdilerde Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Servet Çetin, konuştu.



İşte genç teknik adamın yaptığı özel açıklamalar;



'ZİCO GELİNCE BREZİLYALI FUTBOLCULARI GETİRMEK İSTEDİ'



Fenerbahçe'de Brezilyalı teknik adam Zico'nun göreve gelmesiyle takımdan ayrılma kararı alan ve Sivasspor'a giden Servet Çetin o dönemki kariyeriyle ilgili; 'Tabi Fenerbahçe'de oynarken Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme yapmıştım. Sözleşmem bittikten sonra 3 yıl daha yenilediler sözleşmemi tabi o dönemde Zico Hoca geldi. İşte Brezilyalıları getirmeye çalıştı. Bende yani bana şans verilmeyeceğini düşündüğüm için gitmek istedim. Hatta anlaşmaya vardığım zaman NTV'de Burcu Esmersoy'un programına konuk oldum. Bana o soruyu sormuştu. Sizin aynı sormuş olduğunuz soruyu. İşte hedefleriniz nedir? Diye. Ben zaten orada söylemiştim. Hedefimim Milli Takım oynamak ve ondan sonra büyük takıma gidip oynamaktı. Çok şükür onu da gerçekleştirdim. Zaten Sivasspor'a gittiğimde Milli Takımda Sivas'tan yani Anadolu takımından gelen ender oyunculardan birisiydim. Ve o dönemde de Milli Takım'da en çok oynayan oyuncuydum. Yani tabi ki benim tek hedefim o dönemlerde futbol oynamaktı. O yüzden Sivas olurdu, başka bir takım olurdu. Tercihimi Sivas'tan yana kullandım ve iyi de bir sezon geçirdim. Daha sezon bitmeden Galatasaray'la anlaşma yaptım. Dediğim şeyleri de gerçekleştirmek gerçekten benim içinde iyiydi tabi. O anlamda çok mutluydum. Ben 6 yıldır Rıza Hoca'nın yanında yardımcı antrenörlük yapıyorum. İşte Antalya, Konya, Trabzon, 4 senedir de Sivasspor'dayım. Tabi ki hedefim artık bu dakikadan itibaren teknik direktörlük yapmak. Bu dakikadan itibaren gelecek teklifleri değerlendireceğim. Hazırda Pro Lisansım da zaten tamam. Çalışmamı engelleyecek hiçbir etken yok o yüzden dediğim gibi gelen ilk teklifi tabi ki şartlar uyarsa değerlendirmek istiyorum. İnşallah yeni sezonda tek başıma bir takımda başlarım diye düşünüyorum.'



'ZANIOLO UYUM SAĞLAMIŞ'



Ara transfer döneminde Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'yu değerlendiren Servet Çetin; 'Galatasaray'ın transferi Zaniolo iyi bir transfer. Zaten son maçta da takımına galibiyet golünü kazandırdı. Yetenekli bir oyuncu gördüğüm kadarıyla da uyum sağlamış. Diğer oyuncuların da etkisi var tabii sahiplenmişler. Performansı gün geçtikçe artacağını düşünüyorum. Galatasaray sezon başından beri zaten doğru transferler yapıyor. Bunda göstermiş oldukları performansta sergiliyorlar zaten. Dediğim gibi şu anda başarılı da gidiyorlar. Böyle devam ederse sezon sonu da ipi göğüsleyecekler gibi gözüküyor. Tabi diğer takımların yapmış olduğu transferler hakkında tabi herkes kendi takımına güç katmaya çalıştı.



Özellikle çekilen Hatay ve Antep'ten oyuncuları transfer ettiler. İhtiyaç duydukları bölgeye nazaran yani herkes güçlenmeye çalıştı. İkinci yarı zaten her zaman çok daha zor oluyor. Artık telafisi olmayan maçlar oynanıyor çünkü ilk yarı oynadığınız maçları telafi edebiliyorsunuz ama ikinci yarı artık son hem şampiyonluk yolunda hem de küme düşme yolunda son maçlarımız oluyor. O yüzden önemli maçlar. Biz de çok fazla transfer yapamadık. İki tane oyuncu aldık. Ama çoğu takım güçlendi. İyi oyuncular alan takımlar var. Bazı iyi oyuncularını kaybeden takımlarda var. Ama bakalım göreceğiz lig nasıl gidecek? Çok da az maç kaldı. Her maç çok zor. Biz de zorlanıyoruz zaten maçların yoğunluğundan dolayı.' dedi.



'FENERBAHÇE ERKEN GOL BULURSA...'



UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'yı konuk edecek olan Fenerbahçe ve İtalyan ekibi Fiorentina ile karşılaşacak takımı Sivasspor'un tur şansını değerlendiren yardımcı antrenör Servet Çetin; 'Fenerbahçe, Sivasspor ülkemizi Avrupa'da iyi bir yerlere getirmeye çalışıyor. İlk maçlar oynandı. Fenerbahçe (0-2) mağlup, biz (0-1) mağlup olarak döndük. Fenerbahçe'nin (0-2) mağlup olması çok iyi olmadı ama Fenerbahçe çok gol kaçırdı. İnşallah burada çok gol yemeden, biraz erken dakikalarda golü bulursa çok farklı bir maç olabilir. Ama tabi dediğim gibi (0-2) rakip için iyi bir skor, Fenerbahçe zorlanacak. Keza bizde (0-1) mağlup olduk. Fiorentina iyi bir takım ama yenilmeyecekte bir takım değil. Bizim de şansımız devam ediyor. İnşallah iki takımımız da turu geçer. Bir üst tura ismimizi yazdırırız ve hem ülke puanımızı hem de yaşadığımız bu olumsuz deprem olayları şimdi yeni sel olayları oluyor. Sürekli bir şeyler oluyor. Biraz insanlarımız mutlu olur. Takımlarımızın göstermiş olduğu performanstan dolayı. İnşallah dediğim gibi tekrar iki takımımız da turu geçer. Zor karşılaşmalar olacak. Kolay maç yok ama inşallah turu geçmek için elimizden geleni yapacağız.' ifadelerine yer verdi.



'OKAN HOCA ÇOK BAŞARILI'



Galatasaray'da galibiyet rekoru kırarak Süper Lig'de tarihe geçen Okan Buruk hakkında ise Servet Çetin; 'Okan Hoca şu an çok iyi gidiyor. Çok başarılı. Galatasaray'da yaptığı işlerde ortada. Şu anda çok iyi gidiyorlar. Yapmış oldukları transferler iyi transferler. Hep nokta transferler yapmışlar. Formda bir takım. Bu form ve bu grafiği sürdürürlerse sezon sonu ipi göğüslerler diye düşünüyorum. Ama tabi 3 puanlı sistemde her an her şey değişebilir. Ama şu an gözüken oyun performansları çok daha iyi. Ama tabi bunu sezon sonuna kadar sürdürebilirler mi bilemiyorum. Sürdürürler ise dediğim gibi ipi göğüslerler ama futbolda enteresan şeyler oluyor. Şimdi bir ara verildi ve Galatasaray son maçını 1-0 zor kazandı. Önce oynamış oldukları performanstan biraz uzaklardı ara verildiği için tekrar o formu yakalamaları birkaç hafta alacaktır. O arada puan kaybetmezlerse eski formlarına kavuşup, seri galibiyetlere devam ederler diye düşünüyorum. Dediğim gibi futbol enteresan oyun. Her an her şey değişebilir ama şu an favori Galatasaray gibi gözüküyor.' yorumunda bulundu.





