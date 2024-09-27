Servet Çetin'den Davinson Sanchez'e büyük övgü!

Servet Çetin, Radyospor'da Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Çetin, Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez için övgü dolu sözler kullandı.
Servet Çetin'in sözleri şu şekilde:
"İngiltere'de stoperler bölgesel oynuyorlar, mevkilerini bozmuyorlar. Sağ bekin, sol bekin kademesine girmezler. Sürekli merkezde pozisyon alıyorlar. Genelde ağır oynuyorlar. Fiziksel olarak iyi oldukları için merkezde top kesiyorlar. Ama açılmak zorunda kaldıkları zaman bocalıyorlar."
"VAN DIJK'TEN ÇOK DAHA İYİ STOPER"
"Van Dijk, Türkiye - Hollanda milli maçında Barış Alper Yılmaz'a karşı çok zorlanmıştı. Oysa Sanchez hem bire bir oyunda var hem kademesi var hem de daha geniş alanda oynuyor ve adam kaçırmıyor. Çok daha zor bir işi yapıyor. Topla çok iyi çıkıyor. Sanchez, Van Dijk'ten çok daha iyi bir stoper. Belki insanlar hadi oradan diyecek, ama Liverpool da olsa fark etmez. Sami Hyypia Türkiye'ye gelmiş beğenilmemiş mesela. Dolayısıyla Sanchez, Van Djik'tan ve Premier Lig'deki pek çok stoperden daha iyi."
Çetin, Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez için övgü dolu sözler kullandı.
Servet Çetin'in sözleri şu şekilde:
"İngiltere'de stoperler bölgesel oynuyorlar, mevkilerini bozmuyorlar. Sağ bekin, sol bekin kademesine girmezler. Sürekli merkezde pozisyon alıyorlar. Genelde ağır oynuyorlar. Fiziksel olarak iyi oldukları için merkezde top kesiyorlar. Ama açılmak zorunda kaldıkları zaman bocalıyorlar."
"VAN DIJK'TEN ÇOK DAHA İYİ STOPER"
"Van Dijk, Türkiye - Hollanda milli maçında Barış Alper Yılmaz'a karşı çok zorlanmıştı. Oysa Sanchez hem bire bir oyunda var hem kademesi var hem de daha geniş alanda oynuyor ve adam kaçırmıyor. Çok daha zor bir işi yapıyor. Topla çok iyi çıkıyor. Sanchez, Van Dijk'ten çok daha iyi bir stoper. Belki insanlar hadi oradan diyecek, ama Liverpool da olsa fark etmez. Sami Hyypia Türkiye'ye gelmiş beğenilmemiş mesela. Dolayısıyla Sanchez, Van Djik'tan ve Premier Lig'deki pek çok stoperden daha iyi."