Sertaç Komsuoğlu'ndan yeni proje ve transfer açıklaması!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sarı - lacivertli kulüpten başlatılan "Birlik - Beraberlik Projesi" hakkında açıklamalarda bulundu.



"BEN DEĞİL, BİZ DURUŞU"



Fenerbahçe'nin açıkladığı yeni proje hakkında açıklamalarda bulunan Komsuoğlu, "Öncelikle en büyük hayali Fenerbahçe'de oynamak olan Ediz Bahtiyaroğlu kardeşimizi özlem, sevgi ve rahmetle bir kez daha anıyorum. Bizim, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her zaman, her konuda doğru bildiklerimizi, gördüklerimizi açık açık dile getiren bir duruşumuz var. Türk futbolu olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Korona süreci sadece Süper Lig değil, tüm liglerdeki kulüpleri derinden etkiledi. Bir şeyler yapmalıyız dedik ve "ben" duruşu değil, "biz" duruşuna odaklanmalıyız dedik. Böyleylikle bir nebze de olsa kulüplere katkı sağlamak amacıyla Fenerium ana mağazamızı bu kulüplerin formalarına açtık. Bu projenin çok büyük ilgi göreceğine de inanıyoruz. Şu aşamada sadece takımların orijinal formaları olacak. Tabii ki bu bir başlangıç, ileride bu proje nasıl gelişir, hangi noktalara gelir, hep beraber göreceğiz." dedi.



"TÜM BAŞKANLAR ÇOK İLGİLİYDİ"



Forması satılacak kulüplerin başkanlarının projeye sıcak baktığını belirten Sertaç Komsuoğlu, "Konuştuğumuz başkanların hepsi sağ olsunlar çok sıcak baktılar, teşekkür ettiler, ilgi gösterdiler. Sonuçta aynı gemideyiz, birlikte bu süreci daha az zararla atlatabiliriz. Burada hepimizin ortak amacı kişisel veya kurumsal beklentilere değil, Türk futbolunun ortak çıkarlarına odaklanmak olmalı." ifadelerini kullandı.



"G.SARAY, BEŞİKTAŞ VE TRABZON DA YAPSIN"



3 büyüklerle görüşmediklerini söyleyen Fenerbahçe Yöneticisi, "Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un formaları satılmayacak veya bu kulüplere ulaştık, ret kararı aldık gibi bir durum kesinlikle mevzubahis değil. Buradaki mantık şu: Bu 3 kulübün Türkiye'de dört bir yanda yaygın mağaza zincirleri var. Biz de diyoruz ki, bu kulüpler aynı Fenerbahçe gibi bu projede yer alsınlar, kendi store'larını diğer kulüplerimizin formalarına açsınlar. Çünkü birlik beraberlik amaçlı bu projenin yüzde yüz hedefine ulaşmasını sağlayacak en önemlşi unsurlarından biri bu kulüplerimizin kendi mağazalarında satışa olanak tanımaları. Ankara'da, Eskişehir'de, Çorum'da veya Samsun'da mağazası olmayan kulüplerin gelip Fenerbahçe merkez mağazasında satmasını istedik." şeklinde konuştu.



"FENERBAHÇE'DE HAREKET BİTMEZ"



Son olarak transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi, "Fenerbahçe'de hareket bitmez. Fenerbahçe'de bütün branşlar dahil olmak üzere hareketlilik var. Taraftarlarımızı mutlu edecek, taraftarlarımıza güzel bir sezon geçirecek her türlü hazırlık yapılıyor. Çok önemli çalışmalarımız yapılıyor. Hiç kimse endişelenmesin. İnşallah sezona hızlı gireceğiz ve taraftarlarımızı o sene bu sene diyerek mutlu edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.