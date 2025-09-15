Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Trabzonspor maçının ardından yaşanan gelişmeler ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Komsuoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"TAKİR TEKERRÜRDEN İBARETTİR"
"Tarih tekerrürden ibarettir. 3 Temmuz Kumpası'nda Fenerbahçemizin yanında olmayıp karşısında duranlar, bugün yine bir Belediye Başkanı'nın açıklamasına sessiz kalarak aynı amaca hizmet etmeye devam ediyorlar. Unutulmasın ki Fenerbahçelilik, yalnızca 'söz vermek' değil, görünürde 'birlikte olmak' değil, Fenerbahçe için gereken mücadeleye korkmadan destek vermektir."
"SON NEFESİMİZE KADAR SÜRECEK BİR DAVADIR"
"Belli ki bazıları bu aidiyeti o gün olduğu gibi bugün de taşımıyorlar. Bu bizim değil, milyonlarca Fenerbahçelinin mücadelesidir. Bizim için Fenerbahçe son nefesimize kadar sürecek bir davadır!"
Sertaç Komsuoğlu: "Tarih tekerrürden ibarettir"
Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Trabzonspor maçı sonrası yapılan açıklamalara sert tepki göstererek "Fenerbahçe, son nefesimize kadar sürecek bir davadır" dedi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Trabzonspor maçının ardından yaşanan gelişmeler ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Ergin Ataman: "Asla pozitif düşünemem"
-
9
Barış Alper Yılmaz'dan flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi: Takipten çıktı!
-
8
Jhon Duran, İstanbul'a geri döndü!
-
7
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten olay paylaşım!
-
6
Galatasaray'a Osimhen müjdesi!
-
5
Kerem Aktürkoğlu: "Fenerbahçe formasını hep hayal ettim"
-
4
Ernest Muçi: "Gol hala kontrol ediliyor!"
-
3
Galatasaray'da Leroy Sane endişesi
-
2
Okan Buruk'tan Singo kararı!
-
1
Ali Koç'tan Ahmet Metin Genç'e tepki
- 13:35 Uşakspor liderlik koltuğuna oturdu!
- 13:33 Bursaspor, kombine satışında Türkiye'de ikinci sırada!
- 13:20 Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor!
- 13:18 Cameron Payne Knicks'e dönmeyecek
- 13:17 Nowitzki, Cooper Flagg'i yine övdü!: "Gerçek bir yıldız..."
- 13:15 Dennis Smith Jr., NBA'e dönüş için Knicks ile antrenmana çıkacak
- 13:13 EuroBasket MVP'si Schröder: 'Dünyanın en iyi beş oyuncusu Avrupa'dan geliyor'
- 13:12 Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci: "Herkes haddini bilecek"
- 13:11 Giannis: "EuroBasket bronzu, kariyerimin 'en büyük başarısı'"
- 13:11 Milli tekvandocular, Almanya'da zirvede yer aldı
- 13:09 Fenerbahçe'de ayrılık: Sandro Zufic
- 13:06 Altay gol perdesini açamadı!
- 13:03 Anıl Can: "Her geçen hafta daha iyi olacağız"
- 12:56 Almanya'da Nagelsmann'a Leroy Sane tepkisi!
- 12:55 Altınordu santrforsuz gol arıyor
- 12:53 Sertaç Komsuoğlu: "Tarih tekerrürden ibarettir"
- 12:49 Alperen Şengün'den paylaşım: "Yükselişimiz devam edecek"
- 12:48 Andre Onana, yabancı basında ses getirdi!
- 12:45 Fenerbahçe'de Nelson Semedo gelişmesi!
- 12:31 Carlos Cuesta, ilk maçında gol attı!
- 12:06 Göztepe yenilmezlik serisini sürdürdü!
- 12:02 Galatasaray'da Okan Buruk'tan kesik: Icardi!
- 12:02 Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a cevap!
- 11:39 Beşiktaş'tan Orkun açıklaması: "Sakatlanmadığı için şanslıyız"
- 11:30 Başakşehir'de yeni dönem: Nuri Şahin!
- 11:00 Ahmet Çakar: "Hakem maçın skorunu belirledi"
- 10:36 Beşiktaş, Orkun Kökçü için TFF'ye başvuracak!
- 10:22 Barış Alper Yılmaz'dan flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi: Takipten çıktı!
- 10:12 Jhon Duran, İstanbul'a geri döndü!
- 09:31 Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor!
- 09:29 Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor!
- 09:20 Galatasaray'da Leroy Sane endişesi
- 09:16 İlker Yağcıoğlu'ndan Tedesco'ya eleştiri!
- 09:16 Beşiktaş'ta Cerny, farkını hissettirdi!
- 09:13 Galatasaray'da Lemina, ilk 11'e dönüyor!
- 09:12 Cengiz Ünder'den yepyeni bir sayfa!
- 09:09 Yunus Akgün, sahada basmadık yer bırakmadı!
- 09:04 Beşiktaş'ta Rafa Silva aranıyor!
- 08:57 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın fırtınası!
- 08:56 Fenerbahçe'de En Nesyri seriye bağladı!
- 08:53 Cengiz Ünder'e Sergen Yalçın dokunuşu!
- 08:49 Okan Buruk'tan Singo kararı!
- 08:45 Kocaelispor taraftarı yönetimi istifaya davet etti!
- 08:36 Filenin Efeleri, son 16'da
- 08:26 Galatasaray'a Osimhen müjdesi!
- 08:10 Ali Koç'tan Ahmet Metin Genç'e tepki
- 07:59 Okan Buruk'tan Barış Alper'e: "Bu formayı artık hiç çıkarma!"
- 00:50 BeIN Trio ekibinden Fenerbahçe - Trabzonspor yorumları
- 00:36 Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya ve sert tepki!
- 00:25 EuroBasket 2025'in en iyisi Ergin Ataman!
- 00:23 Burak Yılmaz: "5-6 gol atabilirdik"
- 00:17 Selçuk İnan: "Takım henüz birbirini tanımıyor"
- 00:16 Kenan Sipahi: "Bu takımın parçası olduğum için gururluyum"
- 00:11 Sertaç Şanlı: "Bir şey başardık, bir şey başlattık"
- 00:09 Barcelona'dan gol şov: Valencia'yı 6 golle geçti!
- 00:03 Cedi Osman: "Başımız dik olmalı"
- 23:59 Rennes'ten geri dönüş: Lyon'u 10 dakikada yıktı!
- 23:53 Stanimir Stoilov: "Adil bir sonuç oldu"
- 23:52 Ergin Ataman: "Asla pozitif düşünemem"
- 23:51 Markus Gisdol'den Gökhan Sazdağı açıklaması!
Manchester derbisinde kazanan City!
Liverpool yine son nefeste!
Atalanta Lecce'yi farklı geçti
Udinese, deplasmanda Pisa'yı tek golle geçti!
Chelsea'den Kenan Yıldız hamlesi!
Manchester City'den Bernardo Silva kararı!
Bayern Münih'ten Michael Olise kararı!
Frankfurt'ta Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku!
Bayern Münih'in gözü Nico Williams'ta!
Arda Güler, dünya basınında geniş yankı uyandırdı
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|5
|5
|0
|0
|15
|1
|15
|2
|Fenerbahçe
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|10
|3
|Trabzonspor
|5
|3
|1
|1
|4
|2
|10
|4
|Göztepe
|5
|2
|3
|0
|7
|2
|9
|5
|Antalyaspor
|5
|3
|0
|2
|6
|5
|9
|6
|Gaziantep FK
|5
|3
|0
|2
|7
|9
|9
|7
|Konyaspor
|4
|2
|1
|1
|9
|4
|7
|8
|Alanyaspor
|4
|2
|1
|1
|5
|3
|7
|9
|Samsunspor
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|7
|10
|Beşiktaş
|3
|2
|0
|1
|4
|4
|6
|11
|Eyüpspor
|5
|1
|1
|3
|4
|9
|4
|12
|Kasımpaşa
|4
|1
|0
|3
|4
|6
|3
|13
|Kayserispor
|4
|0
|3
|2
|3
|7
|3
|14
|Karagümrük
|4
|1
|0
|3
|2
|7
|3
|15
|Başakşehir
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|2
|16
|Rizespor
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|1
|17
|Kocaelispor
|5
|0
|1
|4
|2
|8
|1
|18
|Gençlerbirliği
|4
|0
|0
|4
|3
|8
|0