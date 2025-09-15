Sertaç Komsuoğlu: 'Tarih tekerrürden ibarettir'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Trabzonspor maçının ardından yaşanan gelişmeler ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



Komsuoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:



"TAKİR TEKERRÜRDEN İBARETTİR"



"Tarih tekerrürden ibarettir. 3 Temmuz Kumpası'nda Fenerbahçemizin yanında olmayıp karşısında duranlar, bugün yine bir Belediye Başkanı'nın açıklamasına sessiz kalarak aynı amaca hizmet etmeye devam ediyorlar. Unutulmasın ki Fenerbahçelilik, yalnızca 'söz vermek' değil, görünürde 'birlikte olmak' değil, Fenerbahçe için gereken mücadeleye korkmadan destek vermektir."



"SON NEFESİMİZE KADAR SÜRECEK BİR DAVADIR"



"Belli ki bazıları bu aidiyeti o gün olduğu gibi bugün de taşımıyorlar. Bu bizim değil, milyonlarca Fenerbahçelinin mücadelesidir. Bizim için Fenerbahçe son nefesimize kadar sürecek bir davadır!"



