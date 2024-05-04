Galatasaray'da bu sezon gözden düşen Sergio Oliveira'nın 2 yıllık daha kontratı bulunuyor.
Portekizli oyuncu, sarı-kırmızılı ekibin gelecek planları arasında ise yer almıyor.
TAKIM ARIYOR
Ayrılmaya sıcak bakan 31 yaşındaki orta saha, takım arayışlarını sürdürüyor. Galatasaray da bu transferde kolaylık sağlayacak.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkıp 994 dakika süre alan Oliveira 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.
Portekizli oyuncu, sarı-kırmızılı ekibin gelecek planları arasında ise yer almıyor.
TAKIM ARIYOR
Ayrılmaya sıcak bakan 31 yaşındaki orta saha, takım arayışlarını sürdürüyor. Galatasaray da bu transferde kolaylık sağlayacak.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkıp 994 dakika süre alan Oliveira 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.