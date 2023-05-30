Sergio Oliveira: "Çok büyük bir kulüp"

Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergio Oliveira: 'Çok büyük bir kulüp'
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30 Mayıs 2023 23:07
Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira, şampiyonluk sonrası konuştu.

Sergio Oliveira yaptığı açıklamada, "Bu an için çok mücadele ettik. Çok mutluyuz. Galatasaray'a şampiyonluk için geldiğimi belirtiyordum sürekli. Bunu kazanmak için süreklilik ve devamlılık gerekiyordu. Dürüstçe söylemek gerekiyor, iyi bir takım kurduk. Taraftarımızın gurur duyabileceği bir takım olduğumuz için mutlu olmalıyız. Bu şampiyonluk herkes için, bütün kulübümüz için." dedi.

Ayrıca, "İnanılmaz. Çok büyük bir kulüp, bu sebepten dolayı inanılmazdı. Şu anda zor bir dönemin üzerinden şampiyonlukla çıkıyoruz. Dolayısıyla çok mutlu olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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