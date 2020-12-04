Sergen Yalçın'ın kararı: Welinton!

Beşiktaş, Kasımpaşa maçının son hazırlığını gerçekleştirdi. Sergen Yalçın'ın stoperde Necip Uysal'ın yerine Welinton'u düşündüğü öğrenildi

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Sergen Yalçın'ın kararı: Welinton!
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04 Aralık 2020 08:11
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının son hazırlığını perşembe günü gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar 1.5 saat süren çalışmadan sonra kampa girerken, Josef kadroya alınmadı. Sağ kasık ön adalesinde 1. derece zorlanma belirlenen Josef'in yerine bugün Dorukhan 11'de sahaya çıkacak.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, cezalı Larin'in yokluğunda sol kanatta N'Koudou'ya forma vereceği, stoperde ise Necip Uysal'ın yerine Welinton'u düşündüğü öğrenildi. Üst üste zorlu maçlara çıkan Necip'i dinlendirmek isteyen Yalçın'ın, kaleyi yine Utku'ya teslim edeceği, sol bekte ise Rıdvan'a 11'de şans tanıyacağı belirtildi.




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