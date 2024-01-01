Sergen Yalçın ve ekibi Antalya'ya gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Alman ekibi Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak transfer olan Nuri Şahin'den boşalan teknik direktörlük için prensipte anlaşılan Sergen Yalçın ve ekibinin, Antalya'ya gitmesi bekleniyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Sergen Yalçın ve ekibi Antalya'ya gidiyor
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01 Ocak 2024 16:53
Süper Lig'in ilk yarısını 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile 24 puanla tamamlayan Antalyaspor'da 'Çocukluk hayalim' diyerek Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak transfer olan futbol sorumlusu Nuri Şahin'in yerine getirilen Sergen Yalçın ve ekibinin, 2 Aralık Salı Günü (yarın) Antalya'da olması bekleniyor.

Yalçın'ın ekibinde yer alan yardımcı antrenörlerin Antalya'ya gelmeleri için biletleri ayarlanırken, sözleşmenin ise gün içinde yapılacak basın toplantısında imzalanması planlanıyor. Yalçın, sezon sonuna kadar göreve getirilirken sözleşmede 1 yıl da opsiyon yer alacak.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, "Sergen Yalçın'ın farklı şehirde olan yardımcıları için bilet organizasyonlarını yapıyoruz. İnşallah Sergen hocamız ve ekibi Antalya'da olacak. Şu an imza töreni için bir saat belirlemedik ama gün içinde imzaları basın toplantısıyla atacağız. Kesin olarak hocamız ve ekibi 2 Ocak Salı (yarın) Antalya'da olacak" dedi.

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