Sergen Yalçın: 'Rafa Silva'nın canı isterse...'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu.
Tecrübeli teknik adam galibiyetle ilgili görüşlerini paylaştı.
Rafa Silva ile ilgili de açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Rafa Silva konusu... Daha önce konuştuk. Bireysel antrenman yapıyor orada, canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Gelir 'antrenmana çıkmak istiyorum' der, çıkar. Ancak kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizle alakası yok. Tek başına antrenman yapıyor. Tekrar oynamak isterse kapımız açık, buyursun gelsin." ifadelerini kullandı.
