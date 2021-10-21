Sergen Yalçın'ın derbi performansı!

SPORX DETAY - Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta, en önemli kozlardan biri teknik direktör Sergen Yalçın olacak.



SADECE GALATASARAY'A KAYBETTİ



Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldiğinden bu yana oynadığı İstanbul derbilerinden sadece 1'inden mağlubiyetle ayrıldı.



Söz konusu dönemde genç çalıştırıcı ile Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı toplam 6 maça çıkan siyah-beyazlılar, sadece geçen sezon deplasmanda Galatasaray'a mağlup oldu.



KADIKÖY'DE YILLAR SONRA GELEN ZAFER



Öte yandan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ise Fenerbahçe'ye karşı derbi mağlubiyeti yaşamazken, geçen sezon sarı-lacivertlileri deplasmanda 4-3 mağlup ederek, 15 yıl sonra Kadıköy'den zaferle ayrıldı.



İşte Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş'ın aldığı derbi sonuçları:



2019-2020 sezonu



Galatasaray 0-0 Beşiktaş

Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe



2020-2021 sezonu



Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

Beşiktaş 2-0 Galatasaray

Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

Galatasaray 3-1 Beşiktaş





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