Sergen Yalçın'ın derbi performansı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başına geçtiğinden bu yana İstanbul derbilerinde sadece Galatasaray'a kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Sergen Yalçın'ın derbi performansı!
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21 Ekim 2021 13:03
SPORX DETAY - Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta, en önemli kozlardan biri teknik direktör Sergen Yalçın olacak.

SADECE GALATASARAY'A KAYBETTİ

Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldiğinden bu yana oynadığı İstanbul derbilerinden sadece 1'inden mağlubiyetle ayrıldı.

Söz konusu dönemde genç çalıştırıcı ile Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı toplam 6 maça çıkan siyah-beyazlılar, sadece geçen sezon deplasmanda Galatasaray'a mağlup oldu.

KADIKÖY'DE YILLAR SONRA GELEN ZAFER

Öte yandan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ise Fenerbahçe'ye karşı derbi mağlubiyeti yaşamazken, geçen sezon sarı-lacivertlileri deplasmanda 4-3 mağlup ederek, 15 yıl sonra Kadıköy'den zaferle ayrıldı.

İşte Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş'ın aldığı derbi sonuçları:

2019-2020 sezonu

Galatasaray 0-0 Beşiktaş
Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe

2020-2021 sezonu

Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş
Beşiktaş 2-0 Galatasaray
Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
Galatasaray 3-1 Beşiktaş


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