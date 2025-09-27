27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
16:00
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
15:00
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
14:30
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
16:30
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
16:30
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
16:30
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
16:30
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
16:00
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Sergen Yalçın, iki yıldızı kendine getirdi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Tammy Abraham ve Rafa Silva ile yaptığı özel görüşmenin meyvesini aldı.

calendar 27 Eylül 2025 09:29 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 09:50
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın, iki yıldızı kendine getirdi!
Beşiktaş'ta Göztepe ve Alanyaspor deplasmanlarında kötü futbol ve alınan farklı mağlubiyetler, teknik direktör Sergen Yalçın ve yıldız oyuncuları hedef haline getirmişti.

ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

Özellikle Rafa Silva ve Tammy Abraham bu maçlarda varlık gösterememiş ve skora katkı yapamamıştı. 52 yaşındaki teknik adam, Kayserispor maçı öncesi iki oyuncuyla özel olarak ilgilendi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde adeta bir terapist gibi oyuncularıyla bire bir görüşme yapan ve moral veren deneyimli çalıştırıcı, bunun semeresini Kayserispor deplasmanında gördü.


BEKLENEN PATLAMAYI YAPTILAR

Siyah-beyazlı ekip deplasmanda 4-0'lık galibiyet alırken, hem moral buldu hem de şampiyonluk yarışına yeniden tutundu. Tammy Abraham ve Rafa Silva müthiş performanslarıyla müsabakaya damga vurdu.

Portekizli yıldız 3 kez ağları sallayıp kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Rafa böylece gol sayısını 4'e yükselterek Süper Lig'de takımının en skoreri oldu. İngiliz golcü de 5 maçlık suskunluğuna son vererek ağları havalandırdı, saha içindeki hırsı ve mücadelesiyle otoritelerden tam not aldı. 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.