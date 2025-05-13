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Sergen Yalçın: "G.Saray'a bu transfer yüzde 100 lazım"

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi adına sağ ve sol bek, sağ ve sol kanat alması gerektiğini dile getirdi.

calendar 13 Mayıs 2025 13:21
Sergen Yalçın: 'G.Saray'a bu transfer yüzde 100 lazım'
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Sergen Yalçın, Galatasaray'ın kadro planlamasıyla ilgili Ekol TV'ye yorumlarda bulundu.

Yalçın'ın yorumları şu şekilde:

"SANA 100 MİLYON EURO KAZANDIRIR"

"Bir iyi göz sana 100 milyon Euro kazandırır. Galatasaray'ın devre arasında aldığı oyuncular, stoper, sağ bek... Şampiyon oldukları ve oynamadıkları için görünmüyor."

"BU TRANSFERLER LAZIM"

"Galatasaray'a çok iyi bir sağ bek lazım, çok iyi bir sağ kenar lazım, Yunus Akgün'ü yedeklemeli. Zaten sol kenar kesin lazım, yüzde 100 lazım. Osimhen giderse ne olacak?"

"3-4 TRANSFER YAPMAK ZORUNDALAR"

"Galatasaray da 3-4 tane transfer yapmak zorunda. Çünkü Şampiyonlar Ligi oynayacak."

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