Sergen Yalçın'dan sert uyarı: "Oynamayan gider!"

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Göztepe mağlubiyetinin ardından oyuncularıyla yaptığı toplantıda sert konuştu.

calendar 23 Eylül 2025 09:57
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan sert uyarı: 'Oynamayan gider!'
Göztepe'ye farklı yenilerek ilk 4 maçta 2 yenilgi alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.
 
Özellikle Alanyaspor ve Göztepe maçlarında oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden rahatsız olan Sergen Yalçın, bu toplantıda sert sözler sarf ettiği iddia edildi.
 
"BUNDAN SONRA OYNAMAYAN GİDER"
 
Sergen hoca, "Bundan sonra ne başkan ne hoca gider! Bundan sonra oynamayan gider. Memur zihniyetiyle olmaz. Bu kulüpten para alıyorsanız hakkını vereceksiniz. Aldığınız maaş Barcelona, performansınız ise Anadolu kulübü... Biz Beşiktaş'ız. Bundan sonra herkes bu formanın hakkını verecek" diye konuştu.
 
Bu sözler üzerine futbolcuların da hocaya hak verdiği sonraki maçlar için performanslarını artıracaklarının sözünü verdiği belirtildi. Bu arada takım kaptanı Necip Uysal'ın arkadaşlarıyla özel bir görüşme gerçekleştirdiği de gelen haberler arasında.
