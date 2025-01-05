Sergen Yalçın'dan Serdar Topraktepe'ye telefon!

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine gelmesi beklenen Sergen Yalçın kolları sıvadı.
Deneyimli teknik adam Sergen Yalçın, Serdar Topraktepe'yi aradı. Takım hakkında bilgi aldı. Topraktepe, özellikle kamp döneminde takımın tam hazırlanamadığını ve oyuncular arasında sorun olduğunu söyledi.
TOPRAKTEPE İSİM İSİM ANLATTI!
Deneyimli teknik adam Sergen Yalçın, Serdar Topraktepe'yi aradı. Takım hakkında bilgi aldı. Topraktepe, özellikle kamp döneminde takımın tam hazırlanamadığını ve oyuncular arasında sorun olduğunu söyledi.
TOPRAKTEPE İSİM İSİM ANLATTI!
Skorların oyuncular arasındaki bağı zayıflattığını dile getiren Topraktepe, futbolcuları isim isim anlattı. Eski oda arkadaşı olan ikili, Beşiktaş'taki eski takımdaşlık ruhunun olmamasının bugünkü durumu doğurduğu tespitinde bulundu. Yalçın, tesislere adım atar atmaz baştan aşağı değişikliğe gidecek.