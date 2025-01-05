Sergen Yalçın'dan Serdar Topraktepe'ye telefon!

Serdar Topraktepe, telefon eden Sergen Yalçın'a Beşiktaş'ın durumunu anlattı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; X.com
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Sergen Yalçın'dan Serdar Topraktepe'ye telefon!
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05 Ocak 2025 11:40
Son güncelleme 05 Ocak 2025 11:45
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine gelmesi beklenen Sergen Yalçın kolları sıvadı.

Deneyimli teknik adam Sergen Yalçın, Serdar Topraktepe'yi aradı. Takım hakkında bilgi aldı. Topraktepe, özellikle kamp döneminde takımın tam hazırlanamadığını ve oyuncular arasında sorun olduğunu söyledi.

TOPRAKTEPE İSİM İSİM ANLATTI!

Skorların oyuncular arasındaki bağı zayıflattığını dile getiren Topraktepe, futbolcuları isim isim anlattı. Eski oda arkadaşı olan ikili, Beşiktaş'taki eski takımdaşlık ruhunun olmamasının bugünkü durumu doğurduğu tespitinde bulundu. Yalçın, tesislere adım atar atmaz baştan aşağı değişikliğe gidecek. 
 
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