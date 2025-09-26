26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Sergen Yalçın'dan Rafa'ya özel terapi!

Teknik direktör Sergen Yalçın, Kayserispor maçı öncesi Portekizli yıldız Rafa Silva ile özel olarak ilgilendi. Portekizli yıldız bu görüşme sonrasında hat-trick yaparak cevabı sahada verdi.

calendar 26 Eylül 2025 08:42
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan Rafa'ya özel terapi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, 5 maçlık suskunluğunu Kayseri'de son verirken, kariyerinde bir ilki de yaşadı.

Kayserispor ağlarına 3 gol gönderen Portekizli yıldız, kariyerinin ilk hat-trick'ini kaydetti.

Tecrübeli oyuncunun muhteşem performansında Sergen Yalçın'ın payı büyük... Tecrübeli teknik adam, Kayserispor maçı öncesi bu sezonki performansıyla çok tartışılan Portekizli yıldızla özel bir görüşme yaptı.

"SANA OLAN GÜVENİM SONSUZ"



Sergen hocanın bu görüşmede, "Dünyanın 1 numaralı topçusu da olsan taraftarlar tarafından eleştirilirsin. Bunu engelleyemeyiz. Sana olan güvenim sonsuz. Sen bu takımın yıldızısın ve kalitenin farkındayım. Sana olan güvenim sonsuz. Bu tabloyu da değiştireceğinden eminim" dedi. 

Sonrasında Rafa Silva'nın muhteşem performansı geldi. 

