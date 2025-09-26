Sergen Yalçın'dan Rafa'ya özel terapi!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, 5 maçlık suskunluğunu Kayseri'de son verirken, kariyerinde bir ilki de yaşadı.



Kayserispor ağlarına 3 gol gönderen Portekizli yıldız, kariyerinin ilk hat-trick'ini kaydetti.



Tecrübeli oyuncunun muhteşem performansında Sergen Yalçın'ın payı büyük... Tecrübeli teknik adam, Kayserispor maçı öncesi bu sezonki performansıyla çok tartışılan Portekizli yıldızla özel bir görüşme yaptı.



"SANA OLAN GÜVENİM SONSUZ"

Sergen hocanın bu görüşmede,dedi.Sonrasında Rafa Silva'nın muhteşem performansı geldi.