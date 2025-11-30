Sergen Yalçın'dan Orkun Kökçü'ye mesaj!

Benfica'dan 25 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer edilen Orkun Kökçü şu ana kadar beklenen performansının çok altında kaldı.



Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla mağlubiyetin sorumlusu olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcu 2 maçlık cezasını tamamladı, Fatih Karagümrük maçıyla formasına kavuşuyor.



Yoğun eleştirilere maruz kalan Orkun, Karagümrük karşılaşmasıyla birlikte beyaz sayfa açmak istiyor.



Teknik direktör Sergen Yalçın da antrenmanlarda hırslı görüntüsüyle dikkat çeken öğrencisini, "İşte sana fırsat. Ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu herkese göster." sözleriyle motive etti.



