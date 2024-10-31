Sergen Yalçın'dan Lens itirafı!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarda kadro dışı bıraktığı Jeremain Lens ile ilgili önemli bir itirafta bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'dan Lens itirafı!
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31 Ekim 2024 12:20
Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı dönemde Jeremain Lens'i kadro dışı bırakan Sergen Yalçın, olayın iç yüzünü KAFA Sports YouTube kanalında anlattı.

Yalçın'ın ifadeleri şu şekilde:

"Lens'i bir gün odaya çağırdım. 'Biraz konuşalım' dedim, 'Konuşalım hocam' dedi. 'Sen niye antrenmanlarda çalışmıyorsun hiç?' dedim. Sorum çok basit. 'Sen Premier Lig'de oynadın, oralardan geldin. Bu antrenman tempon orada olsaydı, seni ne yaparlardı orada?' dedim. 'Direkt kadro dışı bırakırlardı. Beni hiç kadroya bile almazlardı' dedi. 'Peki, burada niye yapmıyorsun kardeşim?' dedim. Bana ne dedi biliyor musunuz? İnanmayacaksınız, cevabı duyunca şok olacaksınız. 'Hocam, ben burada Türk oyunculara uydum, onlar da çalışmıyor' dedi. Cevaba bakın cevaba! Normal mi bu bana verdiği cevap? Güldüm ben de, kadro dışı bıraktım öteki sahaya gönderdim."

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