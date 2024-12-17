Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a uyarı!

Sergen Yalçın, Ekol TV'de Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.
Yalçın'ın yorumları şu şekilde:
"İzleyici için şahane bir maç oldu ama teknik direktörler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ozan Tufan ve Nwakaeme'nin oyununu çok beğendim. Maçın yıldızı Trabzonspor adına Ozan Tufan'dı. 'Trabzonspor bu kadar iyi bir oyun oynayabiliyorsa neden önceki maçlarda oynamıyor?' diye düşündüm."
"Ben Galatasaray'ın galibiyetini şans olarak görüyorum. Galatasaray tarafından konuşulaşacak çok şey var. Yine başka bir oyun. Kenarda iki santrforun oturuyor. Bu yapılan işlerin sonuçları çok ciddi olur. Galatasaray'a olmadı da olur yani. İşin o tarafı da var."
"Galatasaray'ın çok kaliteli ve karakterli oyuncuları var ve o yüzden kazanıyor. Bakıyorsun Osimhen sakat oturuyor, Batshuayi de Türkiye Ligi için az santrfor mu? Onu da kenarda oturtuyorsun 4-6-0'la başlıyorsun. Ben çok sağlıklı bulmadım. Galatasaray'a bu benden uyarı olsun. Galatasaray, başına çok ciddi iş alır. Zarar verir, bir anda ne olduğunu anlamazsın."
Yalçın'ın yorumları şu şekilde:
"İzleyici için şahane bir maç oldu ama teknik direktörler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ozan Tufan ve Nwakaeme'nin oyununu çok beğendim. Maçın yıldızı Trabzonspor adına Ozan Tufan'dı. 'Trabzonspor bu kadar iyi bir oyun oynayabiliyorsa neden önceki maçlarda oynamıyor?' diye düşündüm."
"Ben Galatasaray'ın galibiyetini şans olarak görüyorum. Galatasaray tarafından konuşulaşacak çok şey var. Yine başka bir oyun. Kenarda iki santrforun oturuyor. Bu yapılan işlerin sonuçları çok ciddi olur. Galatasaray'a olmadı da olur yani. İşin o tarafı da var."
"Galatasaray'ın çok kaliteli ve karakterli oyuncuları var ve o yüzden kazanıyor. Bakıyorsun Osimhen sakat oturuyor, Batshuayi de Türkiye Ligi için az santrfor mu? Onu da kenarda oturtuyorsun 4-6-0'la başlıyorsun. Ben çok sağlıklı bulmadım. Galatasaray'a bu benden uyarı olsun. Galatasaray, başına çok ciddi iş alır. Zarar verir, bir anda ne olduğunu anlamazsın."