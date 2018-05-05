Sergen Yalçın: ''Bu kadar mücadele etmelerini beklemiyorduk''

Teknik Direktörü, alınan galibiyetin kalan 2 müsabaka öncesi kendilerine yeniden hayat verdiğini kaydetti.Zor bir müsabaka olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:"Bizim için üç puan almak maçtan önceki en çok istediğimiz şeydi. Oyunsal anlamda çok fazla değerlendirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bugün için üç puan bize tekrar bir hayat verdi. Bulunduğumuz pozisyon çok sağlıklı bir pozisyon değil. Son iki haftaya bakacağız. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda bizi final maçı bekliyor. Bugün itibarıyla aldığımız üç puan çok önemliydi.Maçlar kolay değil ve hiç kimse çıkıp kolay kolay kazanamıyor."