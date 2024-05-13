Serdar Topraktepe'nin planı tutmadı

Beşiktaş'ta, Türkiye Kupası'nda finali getiren oyunu Alanyaspor'a karşı da oynamak isteyen Serdar Topraktepe'nin planı tutmadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Serdar Topraktepe'nin planı tutmadı
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13 Mayıs 2024 08:25
Beşiktaş'ta Fernando Santos'la yolların ayrılması sonrasında sezon bitimine kadar Beşiktaş'ın başına geçen Serdar Topraktepe, zorlu deplasmandan istediğini alamadı.

PLAN TUTMADI

Takımıyla kupa finaline yükselmesi sonrasında elde edilen olumlu tabloyu ligde de sürdürmeyi amaçlayan Serdar Topraktepe'nin planı tutmadı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş teknik ekibinden Halim Okta, basın mensuplarına konuştu. Okta, "Eksiklerimiz vardı. Yorgun oyuncularımız da vardı. Uzun süreli sakatlıklardan çıkan oyuncularımız oldu. Bunun sıkıntısını yaşadık. İlk yarıda işler istediğimiz gibi değildi ancak ikinci yarıda hareketlendik. Maç içerisinde konsantrasyon sorunu yaşadığımız bir anda kalemizde golü gördük. Genç oyuncularımıza süre verdik. Onlara güveniyoruz" sözlerini sarf etti.

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