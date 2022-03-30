Serdar Saatçı'nın tek umudu Valerien Ismael

Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçı'nın kaderini yeni hoca belirleyecek.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karar gereği önümüzdeki sezondan itibaren uygulanacak yerli-yabancı oyuncu sınırlamaları, takımları özkaynak düzenine yöneltti. Bu anlamda en rahat takımlardan biri olan Beşiktaş'ta Serdar Saatçı krizi patlak verdi.



19 yaşındaki stoperin, yönetimin 2023'te bitecek sözleşmesini uzatma önerisine dönüş yapmaması, siyah-beyazlılarda sıkıntıya yol açtı. Serdar'ın, Fenerbahçe altyapısından erken yaşta çıkıp önce Alanyaspor, sonra Avrupa'nın yolunu tutan Merih Demiral'ın izinden yürümek istediği öğrenildi.



İtalyan ekibi Empoli'nin takibe aldığı genç oyuncu, üçlü savunma oynatmaya hazırlanan Valerien Ismael ile daha fazla forma şansı bulabilir.





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