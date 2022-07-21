Serdar'ın özrü yeterli olmadı

Beşiktaş'ta Plzen ile oynanan hazırlık maçı sonrasında kadro dışı kalan Serdar Saatçı'nın özrü kabul görmedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Serdar'ın özrü yeterli olmadı
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21 Temmuz 2022 09:22
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı, İspanya kampı öncesinde yazılı açıklama yaparak camiadan özür diledi. Ancak; genç stoperin bu özrü yeterli olmadı.

BEŞİKTAŞ CAMİASINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Viktoria Plzen maçında oyuna girdikten 12 dakika sonra kenara çekilince hırsını soyunma odası kapısı ve aynadan çıkaran Serdar Saatçı, ilk görüşmede kendisini savunmuştu. Genç futbolcu geç de olsa hatasını fark etti ve yayımladığı mesajla başkan Ahmet Nur Çebi, teknik ekip ve takım arkadaşlarından özür diledi.

KAMPA DAVET EDİLMEDİ

19 yaşındaki stoperin İspanya kampından bir gün önce yaptığı paylaşım yeterli bulunmadı. Serdar'ın kadro dışı durumu devam etti ve İspanya kafilesinde yer almadı. Serdar Saatçı'nın kendisine kulüp bularak ayrılması bekleniyor. Futbolcuyu Sporting Lizbon'un istediği konuşuluyor.



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