Serdar Dursun'a Macaristan'dan talip

Fenerbahçe'de geçen sezon dikkat çeken bir performans sergileyen ancak bu sezon Jorge Jesus'un çok fazla kullanmadığı Serdar Dursun için sürpriz bir talip çıktı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Macaristan ekiplerinden Ferencvaros'un milli futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi.



31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.



Serdar Dursun, bu sezon Fenerbahçe'de 25 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 7'sine ilk 11'de başlayan milli forvet, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



