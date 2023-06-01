Serdar Dursun'a Macaristan'dan talip

Macaristan ekibi Ferencvaros, Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun'a Macaristan'dan talip
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01 Haziran 2023 17:38
Son güncelleme 01 Haziran 2023 17:47
Fenerbahçe'de geçen sezon dikkat çeken bir performans sergileyen ancak bu sezon Jorge Jesus'un çok fazla kullanmadığı Serdar Dursun için sürpriz bir talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Macaristan ekiplerinden Ferencvaros'un milli futbolcuyu transfer etmek istediği belirtildi.

31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Serdar Dursun, bu sezon Fenerbahçe'de 25 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 7'sine ilk 11'de başlayan milli forvet, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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