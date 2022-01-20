Serdar Dursun 6 maç sonra uyandı

Serdar Dursun, son haftalarda formu düşen isimler arasında yer alıyordu. Tecrübeli forvet, 14. haftada Göztepe karşısında gol atmış, ertesi hafta ise Rizespor maçında sonradan oyuna girip hat-trick yapmıştı. Ancak Serdar, bu mücadelenin ardından görev yaptığı 6 mücadelede de ağları sarsamadı.



Geçen hafta Antalya mücadelesinde Sosa'nın frikiğinde yükselse de müdahale edememiş ve top doğrudan ağlara gitmişti. Serdar Dursun suskunluğunu dün Altay karşısında bozdu. İlk 11'de mücadeleye başlayan gurbetçi oyuncu ilk yarının büyük bölümünde etkisiz kalsa da 37'de düşerken verdiği pasla İrfan Can'a asist yaptı.



Serdar Dursun, ikinci devrede çok daha iyiydi. Tecrübeli oyuncu, hemen her tehlikeli atağın içinde yer aldı. Serdar, 71. dakikada ise İrfan Can'ın serbest vuruştan yaptığı ortada kafayla arka direğe harika bir vuruş yaparak skoru 2-1'e getirdi. Milli forvetin 6 maç sonra attığı bu gol 3 puanı getirdi.



