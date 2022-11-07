Serdar Aziz: 'Her hafta alıştık artık'

Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz, 1-0 kazandıkları Sivasspor karşılaşması sonrası görüşlerini aktardı.



Serdar Aziz, "Sivasspor, ligin iyi takımlarından. Zor olacağını biliyorduk, ilk yarı istediğimiz oyun çıkmadı. Batshuayi atılınca, daha da zor oldu. Takımı kutlarım, herkes çok iyi mücadele etti. Taraftarlar da müthişti. Galibiyeti onlara armağan ediyoruz." dedi.



Tecrübeli isim ayrıca, "Ben sahada elimden geldiğince işimi yapıyorum. Bazen oluyor, bazen olmuyor." diye konuştu.



32 yaşındaki futbolcu, basın mensuplarına açıklamasında ise, "Bu sene takım olarak inanıyoruz. Taraftarımız da bunu bize aşıladı. Lider gidiyoruz. Her hafta kazanıyoruz, alışkanlık oldu. Nazar değmesin." ifadelerini kullandı.





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