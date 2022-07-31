Serdar Aziz'den Bursaspor'a destek

Bursaspor altyapısından yetişen ve şu sıralarda Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz, anlamlı bir destekte bulundu.



Yeşil-beyazlı kulübün 'Yadigar Forma Kampanyası'na 50 bin TL'lik destekte bulundu. Bursaspor'da yapılan açıklama şu şekilde: "Altyapımızda yetişen ve şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Serdar Aziz'e "Yadigar" forma kampanyasına 50.000 TL desteğinden dolayı teşekkür ederiz."









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