Serdar Aziz'den Bursaspor'a destek

Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Serdar Aziz, altyapısından yetiştiği Bursaspor'da destekte bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz'den Bursaspor'a destek
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31 Temmuz 2022 14:38
Bursaspor altyapısından yetişen ve şu sıralarda Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz, anlamlı bir destekte bulundu.

Yeşil-beyazlı kulübün 'Yadigar Forma Kampanyası'na 50 bin TL'lik destekte bulundu. Bursaspor'da yapılan açıklama şu şekilde: "Altyapımızda yetişen ve şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Serdar Aziz'e "Yadigar" forma kampanyasına 50.000 TL desteğinden dolayı teşekkür ederiz."



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